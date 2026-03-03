Daniel Urresti se sumará a la campaña de José Luna tras recuperar su libertad: Será excarcelado este martes

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por Podemos Perú, Aron Espinoza, informó que Daniel Urresti será excarcelado hoy, martes 3 de junio, en horas de la tarde. Aseguró que el exministro del Interior se sumará a la campaña electoral de José Luna Gálvez.

Sumará su experiencia en seguridad

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el postulante al Congreso, informó una noticia que impacta en medio de las Elecciones Generales 2026, la participación de Daniel Urresti.

"Hoy a las 4:00 de la tarde, la persona que conoce más de seguridad, por fin después de casi tres años, va a encontrar su libertad y va a caminar libremente por las calles, nos referimos a Daniel Urresti (...) con él a partir de mañana comenzará a caminar por todo el Perú nuestro candidato presidencial y a mostrar el plan de gobierno", explicó.

En ese sentido, el candidato reafirmó lo dicho José Luna, respecto a que en un posible gobierno de Podemos Perú, de ganar las elecciones, Daniel Urresti será el ministro del Interior.

"Porque a parte de tener a la persona, también tenemos un plan. Se llama el plan Urresti donde hay un shock de 5 mil millones de soles, 5 mil millones de inversión en la seguridad", señaló.

Cabe señalar que el propio abogado de Urresti, Miguel Ángel Soria, informó que este 3 de marzo su patrocinado saldrá libre tras la decisión del Tribunal Constitucional sobre su condena.

TC libera a Daniel Urresti

Daniel Urresti saldrá en libertad en las próximas horas luego que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia 12 años que le impuso el Poder Judicial por el asesinato de Hugo Bustíos.

Tras la ratificación de la pena, la defensa legal de Daniel Urresti presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional con la intención de anular la misma. Finalmente, la máxima instancia jurídica del país declaró fundada en parte este recurso por lo que la sentencia queda anulada de forma definitiva.

De acuerdo al nuevo código penal, la acción penal para procesar al acusado prescribió en el 2018, mucho antes de la sentencia que se le impuso en junio del 2023. Por ello, la pena impuesta no tiene validez a pesar de la investigación realizada por la Fiscalía.

"El Tribunal concluyó que los hechos materia del proceso ocurrieron en noviembre de 1988, cuando se encontraba vigente el Código Penal de 1924. En ese marco normativo, el plazo máximo de prescripción de la acción penal era de 30 años, el cual venció en noviembre de 2018. Por ello, consideró que al momento de emitirse la sentencia condenatoria en 2023 la acción penal ya había prescrito", indica parte del fallo.

El candidato a diputado por Podemos Perú, Aron Espinoza, reveló que hoy martes 3 de marzo saldrá libre Daniel Urresti luego de que el TC anulara su sentencia y reiteró que se unirá a la campaña de José Luna Gálvez.