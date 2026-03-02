Pedido de voto de confianza del Gabinete de Denisse Miralles se realizará el 18 de marzo, anunció la premier

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La premier Denisse Miralles se pronunció luego de mantener una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en la sede del Parlamento. Según indicó, tras el diálogo entablado, ya se ha programado la fecha en la que su Gabinete Ministerial pedirá el voto de confianza.

Anuncio tras reunión en el Congreso

Mediante una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros brindó breves detalles sobre lo que fue el encuentro con Rospigliosi, con quien también dialogó sobre otros temas que son prioridad para el Estado.

En tal sentido, Miralles indicó que su Gabinete Ministerial deberá solicitar, ante el Pleno del Congreso, el voto de confianza, el próximo miércoles 18 de marzo. Al respecto, la premier no dudó en resaltar el trabajo del Gobierno de José María Balcázar ante las diversas problemáticas en el país, como la emergencia por fenómenos naturales.

"Acabo de sostener una reunión con el señor presidente del Congreso y, entre otras cosas, hemos coordinado la fecha en la que el Gabinete estaría solicitando se programe el voto de confianza y esto sería el miércoles 18 de marzo", dijo a la prensa, este lunes 02 de marzo.

#EnVivo



Denisse Miralles, jefa de Gabinete: Coordine con el presidente del Congreso la fecha en la que se solicitará el voto de confianza. Será el miércoles 18 de marzo



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/93TEMSOYxl — Canal N (@canalN_) March 2, 2026

De acuerdo a Miralles, en los próximos días mantendrá distintas reuniones con miembros de las bancadas del Congreso para "generar una agenda de trabajo conjunta". Asimismo, desde su Gabinete, se explicará a detalle, el trabajo que se encuentran realizando, a pesar de su breve inicio de gestión.

Estos temas estarán enfocados en la llegada del fenómeno 'El Niño Costero' y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es así que, buscan generar un diálogo abierto y estable con el Legislativo para así, "trabajar unidos" a favor de la población.

Pide unión y trabajo firme

Cabe mencionar que, sobre el anuncio de diversos congresistas que descartaron brindar el voto de confianza a su Gabinete, Miralles reiteró su seguridad en que las bancadas comprendan que deben mantener la unión y así también, se puedan garantizar las elecciones transparentes. Además, reiteró que su Gabinete no tiene color político.

"Esta bancada no tiene color político, somos peruanos que, en un espacio de emergencia, en una crisis institucional, hemos asumido la responsabilidad de trabajar por lo más importante, que son los peruanos, que no tengan una afectación en la provisión de los servicios públicos y que puedan tener a su Estado presente y funcionando", enfatizó Miralles.

En conclusión, la premier Miralles indicó que desde el Ejecutivo tienen una línea para mantener el diálogo abierto con el Congreso de la República; ello en el marco del pedido del voto de confianza. "Este país necesita a la unidad nacional", señaló.