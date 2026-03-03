Gobierno aprueba transferencia de más de S/ 2207 millones a gobiernos locales para proyectos de inversión

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José Balcázar aprobó este martes 3 de marzo la transferencia de partidas por más de S/ 2207 millones a favor de los gobiernos locales, con el fin de que puedan financiar proyectos de inversión y fortalecer la ejecución de obras en el país durante el Año Fiscal 2026.

En respuesta a pedido

Desde hace varios meses alcaldes de distintas regiones del país llegaron hasta las inmediaciones de Palacio de Gobierno y el Ministerio de Economía para protesta por las obras paralizadas en sus distritos ante la falta de presupuesto.

Es por ello que, a través del Decreto Supremo N° 029-2026-EF, publicado este martes 3 de marzo en el Diario Oficial El Peruano, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y en sus disposiciones complementarias relacionadas al financiamiento y distribución de recursos del Fondo de Compensación Municipal.

La Presidencia de la República informa que la transferencia se realiza conforme a los índices de distribución aprobados mediante la Resolución Ministerial N.º 073-2026-EF/50, los que establecen la asignación de recursos provenientes del incremento del Foncomun a nivel de cada municipalidad.

Además, se indicó que la aprobación de la transferencia responde a las evaluaciones técnicas y que su atención resulta pertinente en el marco de la programación presupuestal vigente para el presente ejercicio fiscal.

Alcaldes exigían presupuesto

El presidente de la Asociación de Alcaldes Locales y Rurales del Perú, Herminio Vásquez, explicó que los alcaldes han sostenido reuniones con los diferentes gobierno pero no habían obtenido una repuesta clara a sus pedidos de transferencia de recursos para culminar carreteras, escuelas y puentes.

El pedido se daba también porque la población local responsabilizaba a las autoridades municipales por las obras inconclusas, pero la falta de presupuesto dependía del Ejecutivo. Durante mucho tiempo buscaron dialogar con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía Finanzas de los últimos 3 gobiernos.

Los alcaldes provenían de San Martín, Junín, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Áncash, Ayacucho y Piura, entre otras regiones, sumando un total de 70 alcaldes que se reunieron en la capital.

En respuesta a ello, el Ejecutivo finalmente publicó en DS N° 029-2026-EF autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para los gobiernos locales para el Año Fiscal 2026.