Keiko Fujimori: Fuerza Popular definirá su voto de confianza tras escuchar al Gabinete Miralles en el Congreso

Tras el anuncio de la fecha oficial para la presentación del Gabinete Miralles ante el Congreso, establecida para el 18 de marzo, la candidata presidencial Keiko Fujimori reiteró su desconfianza hacia los ministros que lo integran, pero evitó confirmar si la bancada de Fuerza Popular les dará el voto de confianza.

Desde el distrito de Independencia, la lideresa fujimorista llegó a la olla común Cruz de Calpón para presentar sus propuestas. Al ser cuestionada sobre esta aprobación al nuevo equipo del presidente José Balcázar, Fujimori anunció que su bancada no tomará una decisión hasta escucharlos.

"Yo tengo una mirada de desconfianza, sin duda, porque tenemos un presidente de izquierda. Pero también mencioné que esta decisión la tomará la bancada de Fuerza Popular. Ellos se reunirán después de escuchar el mensaje para luego anunciar la postura", señaló la lideresa de FP.

Asimismo, la candidata indicó que los nuevos ministros deben "hacer muchos esfuerzos" para lograr el voto de confianza del Parlamento. "Sin embargo, no quiero adelantar, es una posición que la anuncian los propios congresistas", añadió.

Por último, para otorgar este voto, consideró que es importante que los ministros de Estado estén viajando a los lugares afectados por las lluvias y huaicos, productos del Fenómeno El Niño.

Anuncio tras reunión en el Congreso

Mediante una conferencia de prensa este lunes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, brindó breves detalles sobre lo que fue su encuentro con Rospigliosi, con quien también dialogó sobre otros temas que son prioridad para el Estado.

En tal sentido, indicó que su Gabinete Ministerial deberá solicitar, ante el Pleno del Congreso, el voto de confianza, el próximo miércoles 18 de marzo. Al respecto, la premier no dudó en resaltar el trabajo del Gobierno de José María Balcázar ante las diversas problemáticas en el país, como la emergencia por fenómenos naturales.

"Acabo de sostener una reunión con el señor presidente del Congreso y, entre otras cosas, hemos coordinado la fecha en la que el Gabinete estaría solicitando se programe el voto de confianza y esto sería el miércoles 18 de marzo", dijo a la prensa, este lunes 02 de marzo.

De acuerdo a Miralles, en los próximos días mantendrá distintas reuniones con miembros de las bancadas del Congreso para "generar una agenda de trabajo conjunta".

