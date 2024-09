Congresista acusada de llamar "gentuza" a protestantes envía beso volado a periodista al ser confrontada

Un tenso momento se vivió en Chancay, luego de que la congresista Vivian Olivos se enfrentara a la prensa y hasta enviara un beso volado a un periodista que la cuestionó por su falta de compromiso en su gestión. Sumado a ello, ciudadanos la acusaron de haber llamado 'gentuza' a quienes se encontraban protestando.

La congresista de Fuerza Popular llegó hasta la ciudad de Chancay para llevar a cabo una visita relacionada a su actual gestión. Sin embargo, dicha situación se salió de control cuando fue confrontada por un grupo de ciudadanos, quienes la rechazaron al notar su presencia.

De acuerdo al video que circula en los diferentes medios de comunicación, se puede ver que la parlamentaria tomó una actitud bastante retadora, sobre todo cuando uno de los periodistas en el lugar le cuestionó acerca de los proyectos que tiene pendiente en la provincia que representa.

"He hecho más que tú (¿Por el hospital ha hecho algo? ¿Por las carreteras ha hecho algo?) Aprendan a respetar (¿Por la educación ha hecho algo?) Creo que he hecho más que tú en educación", fue el tenso momento que vivió el periodista al cuestionar a Olivos Martínez.

A ello, se sumó el hecho de que la congresista le envió un beso volado, en son de burla, al hombre de prensa que estuvo preguntándole sobre sus acciones en Chancay, además de las recientes quejas por haber llamado "gentuza" a los ciudadanos.

Posterior a este momento, Olivos se trasladó hasta la presentación de un contingente policial y, en compañía del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tomó la palabra y causó revuelo al equivocarse en su discurso y "celebrar la inseguridad" que se vive en el país.

"Soy de las mujeres que no mienten, soy de las mujeres que escucha. (...) A mí me van a decir de todo, así no les guste mi partido político, soy una congresista que no se vende (...) Gracias, y ¡que viva la inseguridad!", dijo la congresista.