Fans emocionados

Alfredo Benavides sorprende a Gabriela Serpa con romántica 'pedida de mano' en 'JB en ATV'

La química entre Alfredo Benavides y Gabriela Serpa se hizo notar en 'JB en ATV'. Todo explotó cuando él le hizo una romántica 'pedida de mano' frente a las cámaras.

Alfredo Benavides propone matrimonio a Gabriela Serpa
Alfredo Benavides propone matrimonio a Gabriela Serpa (Composición Exitosa)

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 21/08/2025

Entre risas, emoción y aplausos, Alfredo Benavides protagonizó un momento inolvidable al hacer una romántica 'pedida de mano' a Gabriela Serpa en pleno set de 'JB en ATV'. La química y complicidad entre ambos se robó las miradas y comentarios de los seguidores, quienes no dejaron de reaccionar en redes sociales ante este divertido sketch.

Alfredo Benavides propone matrimonio a Gabriela Serpa

El sketch comenzó con un nervioso Alfredo Benavides tomando de la mano a Gabriela Serpa y mirándola fijamente a los ojos. Entre bromas y carcajadas de sus compañeros, el actor cómico mostró un lado más sensible, confesando sus sentimientos.

"Espero que el próximo año podamos seguir trabajando juntos en el circo con toda la familia QR. Gaby, ¿Quieres casarte conmigo?", preguntó, arrancando aplausos y gritos en el set.

La respuesta de Gabriela Serpa no se hizo esperar: "Por fin, Gabriela de Benavides", provocando una explosión de aplausos y risas que dejaron claro que la química entre ambos es innegable.

Aunque se trató de un sketch, la interacción entre el comediante y la modelo pareció tan genuina que muchos usuarios en redes comentaron que parecía un compromiso real.

Millonario quería casarse con Gabriela Serpa

Durante una entrevista en el podcast Café con la Chévez, Alfredo Benavides contó un detalle curioso sobre Gabriela Serpa que llamó la atención de todos. Según confesó, un amigo suyo, soltero y multimillonario, había intentado conocer a la modelo con intenciones que iban mucho más allá de una simple cita.

"Gaby lo sabe, yo se lo conté y en algún momento hice una videollamada con él y con Gaby. Me dijo: 'Mira, gordo, yo quiero conocer a Gaby... quiero casarme con ella, es una chica linda'", reveló Alfredo Benavides.

Incluso, el cómico detalló que su amigo ofreció un incentivo que nadie esperaba: "Tú me presentas a Gabriela Serpa, vamos a cenar donde quieras... yo te regalo una camioneta del año, la que tú escojas".

El millonario estaba tan cautivado que incluso imaginaba un matrimonio inmediato, dispuesto a dejar su vida habitual para formar una familia con Gabriela Serpa y codearse con la alta sociedad limeña, según relató Alfredo Benavides entre risas.

La romántica 'pedida de mano' de Alfredo Benavides a Gabriela Serpa en el programa 'JB en ATV' dejó a todos los televidentes con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque fue un sketch, la química y complicidad entre ambos hizo que el momento se sintiera muy real.

