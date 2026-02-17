Congresista Elizabeth Medina durante censura de José Jerí: "Que se levante uno que no está investigado"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Elizabeth Medina manifestó su disconformidad con las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí. Aseguró que, en lugar de ello, debe debatirse una moción de vacancia.

Además, animó a los congresistas presentes a alzar la mano y levantarse en pie como símbolo de rechazó por las "presuntas" investigaciones en contra de estos. "Que se levante uno que no está siendo investigado", precisó.

Pidió que congresistas se levanten en Pleno

En medio de la discusión por las mociones de censura en contra de José Jerí, la congresista Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, inició su intervención lamentando la actual situación política del país tras la decisión de los propios congresistas al elegir a José Jerí.

Medina señaló que el Congreso debía respetar el "debido proceso" y continuar el cuestionamiento contra Jerí mediante la vacancia y no la censura.

En ese sentido, desvió la conversación hacia las investigaciones que enfrentan los parlamentarios por estar basadas en "dichos, presuntos o posibles", según Medina, parlamentaria que fue señalada junto a su esposo por presunta organización criminal.

"Tratando de hacer ver ciertas situaciones que se han dado por dichos, presuntos, posibles ¿Acá cuántos congresistas no están encarpetados? por dar a conocer ciertas dudas de este Congreso. ¡Que se levante uno que no está siendo investigado incorrectamente!", precisó.

La medida generó que los congresistas se levanten y generen un espectáculo en medio de la votación de la censura en contra de José Jerí, unos a favor de las palabras de la congresista Medina, mientras que otros exigían respeto hacia el Pleno.

Ante el desorden en el Congreso, Medina precisó que a algunos parlamentarios "les gusta hacer show porque están en campaña" por las Elecciones Generales 2026.

Candidatos a sucesor son propuestos tras salida de José Jerí

Tras la salida de José Jerí de la Presidencia de la República, las bancadas tienen la opción de postular a candidatos para ocupar la vacante dejada por el ahora exmandatario.

El titular del Parlamento informó que las solicitudes pueden ser presentadas como plazo máximo hasta las 6:00 p.m. de la tarde de este martes.

Con los candidatos presentados, se dará la elección del nuevo presidente durante la tarde del miércoles 18 de febrero desde las 6:00 p.m.