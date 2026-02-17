"Capibara Fest": El Parque de las Leyendas brindará entradas gratis a este grupo

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El domingo 22 de febrero, el Parque de las Leyendas abrirá sus puertas para una edición especial dedicada a uno de los animales más queridos por el público: el capibara. El evento, llamado "Capibara Fest", se desarrollará en la sede de San Miguel desde las 11 de la mañana y promete una jornada llena de música, diversión y conciencia ambiental.

La actividad principal se realizará en la explanada Chabuca Granda, donde el público podrá disfrutar de una batucada y presentaciones artísticas pensadas para toda la familia. Además del entretenimiento, el parque busca reforzar el mensaje de respeto y cuidado hacia las especies que alberga.

Agrupaciones culturales que prometen ofrecer un día inovidable.

Zonas temáticas y diversión bajo el sol

Durante el día, los visitantes encontrarán espacios decorados para tomarse fotos, una feria gastronómica y puestos con artículos inspirados en el capibara. Uno de los momentos más esperados será la actividad "Al agua Capibara", que permitirá a niños y adultos refrescarse con aspersores instalados en el recinto.

También habrá una sesión de zumba al aire libre en horas de la tarde, ideal para quienes deseen sumarse al ambiente festivo y moverse al ritmo de la música.

En el escenario principar se presentará el imitador Rogelio Callupe, reconocido por su tributo a Emanuel Noir, vocalista del grupo argentino Ke Personajes. El cierre estará a cargo de la agrupación de cumbia Hermanos Amaya, que interpretará conocidos temas románticos y clásicos bailables.

¿Quiénes ingresan gratis?

El ingreso general se mantiene en S/20 para adultos, S/10 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores. Sin embargo, algunas personas podrán ingresar sin pagar. Las personas con discapacidad podrán acceder de manera gratuita junto a un acompañante, presentando su carné del Conadis. También ingresan gratis los guías de turismo con carné del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y los veteranos de guerra.

Las entradas pueden comprarse en la página web oficial del parque, así como mediante Yape y la plataforma Joinnus.

¿Dónde queda el parque?

El Parque de las Leyendas - Sede San Miguel se ubica en la avenida Parque de las Leyendas 580, a la altura de la cuadra 25 de la avenida La Marina, cerca del cruce con la avenida Riva Agüero. Además, cuenta con otra sede en Ate, conocida como Parque de las Leyendas - Sede Huachipa.

Con esta propuesta, el parque busca ofrecer un plan diferente para el fin de semana, combinando entretenimiento y educación ambiental en un solo espacio.