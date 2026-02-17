Vinícius Jr. denuncia insulto racista por parte de Prestianni: ¿Qué fue lo que le dijo?

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido de ida de los Playoffs de la Champions League entre Benfica y Real Madrid en el Estadio da Luz estuvo marcado por un incidente que trascendió lo deportivo. Tras anotar el único gol del encuentro, Vinícius Jr. denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni.

El brasileño corrió hacia el árbitro francés François Letexier para advertirle que el delantero de Benfica lo había llamado "mono", un agravio que Vinícius ha sufrido en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera.

El juez detuvo el partido y activó el protocolo de racismo de la UEFA, aunque finalmente no se aplicaron sanciones debido a la falta de pruebas concluyentes: Prestianni se tapaba la boca con la camiseta en el momento señalado, lo que impidió confirmar la acusación.

El incidente generó tensión en el campo y reavivó el debate sobre la lucha contra el racismo en el fútbol europeo. Vinícius, que ha sido víctima recurrente de este tipo de ataques en España y en competiciones internacionales, volvió a quedar en el centro de la polémica.

LA SECUENCIA COMPLETA: Vini Jr. se cruzó con Prestianni y el brasileño salió corriendo a reclamarle al árbitro un insulto racista del argentino.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/smrrRmHCYp — SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

Reacciones inmediatas

El partido se reanudó sin consecuencias disciplinarias para Prestianni ni para Benfica, pero el gesto del árbitro al detener el juego dejó en claro la gravedad de la acusación. Desde el entorno del Real Madrid se expresó respaldo al brasileño, mientras desde otro lado se cuestionó la falta de pruebas para sancionar al joven delantero.

🇧🇷⚠️🇦🇷 VINICIUS ACUSÓ A PRESTIANNI DE LLAMARLO 'MONO' Y EL ÁRBITRO REALIZÓ LA SEÑA RESPECTIVA A 'INCIDENTE POR RACISMO'.



pic.twitter.com/p8fPqwvDgh https://t.co/ojGoCVJhN6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 17, 2026

La provocación de Otamendi

El clima caliente no terminó allí. En los minutos finales, cuando Benfica buscaba el empate, las cámaras captaron a Nicolás Otamendi levantándose la camiseta para mostrarle a Vinícius un tatuaje conmemorativo del título mundial de Argentina en Qatar 2022. El gesto fue interpretado como una provocación hacia el brasileño, que no ha logrado aún consagrarse campeón del mundo con su selección.

Este episodio añadió más tensión al duelo, reflejando la intensidad con la que se vivió el partido tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

🇦🇷🔥🇧🇷 NICOLÁS OTAMENDI MOSTRÁNDOLE EL TATUAJE DE LA COPA DEL MUNDO A VINICIUS.



"ESTA ES MÍA".pic.twitter.com/5gyXnFYcej — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 17, 2026

La denuncia de Vinícius y la provocación de Otamendi convierten el Benfica-Real Madrid en un partido que trasciende lo deportivo. El incidente con Prestianni expone nuevamente las limitaciones de los protocolos contra el racismo, que dependen de pruebas inmediatas y verificables.

Al mismo tiempo, la actitud de Otamendi muestra cómo las rivalidades nacionales y personales se trasladan al escenario europeo, alimentando un clima de hostilidad que puede marcar la serie.