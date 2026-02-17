Acción Popular presenta segunda candidata a la Presidencia: ¿Silvia Monteza competiría con Maricarmen Alva?

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pese a que ya se habían fijado cuatro candidaturas a la Presidencia del Congreso, y, por sucesión, a la de la República, una quinta candidatura se presentó fuera de hora: otra de Acción Popular, con Silvia Monteza Facho.

Silvia Monteza se presenta como segunda candidata

Tras la censura contra José Jerí durante el Pleno Extraordinario este martes por la tarde, el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, estableció como plazo máximo para presentar candidatos a sucesor hoy mismo hasta las 6 de la tarde.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento del Congreso, las bancadas presentaron a Edgar Reymundo, de Bloque Democrático Popular; Héctor Acuña, de Honor y Democracia; María del Carmen Alva, de Acción Popular y José María Balcázar, de Perú Libre.

Sin embargo, Oficialía Mayor recibió un quinto oficio: la postulación de Silvia Monteza, que sería la segunda para AP. El detalle es que no solo fue remitido tarde, sino que el documento está firmado por la propia congresista, quien se postuló ella misma.

"En mérito a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República, los miembros de la Bancada Acción Popular, solicitamos inscribir como candidato a la Presidencia en la Mesa Directiva del Congreso de la República", se lee en el oficio.

En la rúbrica está la propia Silvia María Monteza Facho, quien se presentó como vocera del grupo parlamentario Acción Popular.

Ante ello, Oficialía Mayor deberá resolver si esta candidatura se admitiría formalmente.

Maricarmen Alva es la única candidata formal por AP

En el caso de Alva, su compañera de bancada, el congresista Edwin Martínez Talavera, vocero titular de Acción Popular, oficializó esta postulación mediante un documento dirigido al Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno López.

Alva ya había sido mencionada como una de las opciones más fuertes en caso prosperara la censura contra Jerí. Voceros de Renovación Popular y otros sectores la habían señalado como alternativa viable, junto con nombres como José Cueto, en un escenario de recomposición política.

La candidatura de Alva se suma a la de Edgar Reymundo, propuesta por el Bloque Democrático, y a las opciones que evalúan otras bancadas. A mismo tiempo, el grupo parlamentario Honor y Democracia oficializó la candidatura de Segundo Héctor Acuña Peralta mediante un documento firmado por el vocero titular Jorge Montoya.

El plazo para presentar postulaciones vence hoy, y la votación se definirá este miércoles 18 a las 6:00 pm., en un Pleno presencial, configurando un escenario de competencia múltiple en el que las bancadas deberán definir consensos en pocas horas.