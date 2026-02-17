Martín Vizcarra se burla de José Jerí tras ser censurado por el Congreso: "A toda máquina, se fue"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde el penal de Barbadillo, el expresidente Martín Vizcarra celebró la destitución de José Jerí como Presidente interino tras ser censurado por el Congreso durante sesión extraordinaria este martes 17.

Vizcarra celebra destitución de Jerí

Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, la Mesa Directiva, presidida por Fernando Rospigliosi, declaró a las 2 de la tarde la vacancia contra Jerí, figura que correspondía por también ser titular oficial del Parlamento.

Pocas horas después de la censura, que dio la vuelta al mundo en medios internacionales por la reincidencia de la práctica de destituir Presidentes en nuestro país, Vizcarra se pronunció al respecto de forma irónica, en señal de victoria.

"A toda máquina, se fue Jerí. Los peruanos esperamos que, por lo menos en esta oportunidad, el Congreso tome la mejor decisión para su reemplazo, pensando en el Perú primero", escribió en el breve mensaje.

Es importante recordar que José Jerí accedió a la curul del Parlamento como accesitario del propio Martín Vizcarra, quien fue elegido como congresista más votado en 2021 por Somos Perú, pero no pudo ejercer debido a que fue inhabilitado por 10 años por el caso 'Vacunagate'.

Los peruanos esperamos que por lo menos en esta oportunidad, el congreso tome la mejor decisión para su reemplazo, pensando en el Perú Primero. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) February 17, 2026

En los últimos meses, Vizcarra Cornejo, quien fue condenado a 14 años de prisión el pasado noviembre al ser hallado culpable del delito de cohecho en agravio del Estado, ha despotricado contra Jerí en reiteradas ocasiones.

Según consideró el exmandatario, Jerí Oré habría influido en el fallo del Poder Judicial en su contra, además de haber ordenado, según Vizcarra, constantes sabotajes como demoras en atención médica, que derivó en la pérdida de su riñón.

Culpó a José Jerí por pérdida de su riñón

En enero, Vizcarra había anunciado que perdió el riñón izquierdo tras someterse a una intervención quirúrgica por una obstrucción a raíz de un cólico renal. Responsabilizó la demora en la operación al gobierno de Jerí.

Un día antes, Vizcarra había sido trasladado hacia un centro de salud para ser intervenido en una operación quirúrgica de su riñón derecho. Según anunció en su cuenta de X, el procedimiento fue exitoso, pero su órgano izquierdo suponía "mayor complejidad".

Sin embargo, los médicos no lograron solucionar el problema. El exmandatario anunció hoy que perdió su riñón izquierdo "por la demora", pues ya había presentado los síntomas casi 20 días antes.

"Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme. No me van a doblegar", aseguró.

