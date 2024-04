Congresista Jaime Quito critica juramentación de nuevos ministros: "Este Gabinete tiene que caer"

En entrevista con Exitosa, el congresista de la República, Jaime Quito, criticó la juramentación de los nuevos ministros del Gabinete liderado por Gustavo Adrianzén.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Katyusca Torres Aybar y Pedro Paredes, el parlamentario manifestó que el cambio en los seis sectores es un "maquillaje" el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

"Para mi es un lavado de cara y un maquillaje para dejar de lado el tema que ha generado tanta conmoción nacional e internacional. Este Gabinete tiene que caer porque está más dedicado a resolver el tema de la señora Boluarte, quién no tiene como explicar de donde provienen las joyas que tiene", declaró a nuestro medio.

Asimismo, Quito Sarmiento cuestionó que diversas bancadas respaldaran a la jefa de Estado tras la intervención en su domicilio y aseguró que no dará su voto de confianza al Gabinete Ministerial el próximo miércoles 3 de abril.

"Algunas bancadas han salido a respaldar a Boluarte el día sábado y me parece que en política no hay casualidades (...) Lleva a continuar viendo la convivencia entre las bancadas de derecha del Congreso y al Gobierno. Eso parece que se va a concretar el día miércoles dando el voto de confianza a este Gabinete. Por mi parte, no voy a dar el voto de confianza porque hay otros problemas que se están enmascarando", agregó.