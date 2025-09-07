Congreso: Proponen ampliar plazo de detención policial en casos de extorsión y sicariato

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia), presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el tiempo de detención por parte de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando el intervenido está vinculado a los delitos de sicariato y extorsión.

En su texto presentado el viernes 5 de septiembre, a través de la plataforma institucional del Congreso, el Proyecto de Ley N.° 12338/2025-CR propone modificar el literal f), numeral 24, del artículo 2°, de la Constitución Política del Perú, incorporando las dos comisiones mencionadas.

Propuesta para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana

De acuerdo con el proyecto de ley formulado, la legisladora propone el plazo de detención policial ascienda a 15 días naturales , al considerar que el mismo resulta "necesario e indispensable, debido a la diversidad, modos o formas de ejecución que tornan compleja la investigación y dificultan la individualización de sus autores y partícipes".

Con la ampliación de la detención policial, la también exfiscal de la nación entre 2008 y 2011, asevera que la actuación del Ministerio Público se verá "facilitada" y viabilizarán los medios de coerción personal o real, de ser el caso.

Además, a los propios efectivos policiales, en el marco de sus funciones, puesto que, la situación actual demanda tiempo por el "empleo de pautas, técnicas y medios especiales para la eficacia en el acopio de los elementos materiales de su comisión".

Proyecto de ley

¿Cómo quedaría el proyecto de reforma constitucional?

Según su proyecto de reforma constitucional, ninguna persona puede ser detenida sin mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales, en caso de flagrante delito.

En esa línea, la detención no durara más del tiempo estrictamente necesario para las investigaciones, y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Sin embargo, para el caso de los delitos por sicariato y extorsión, el plazo sería de 15 días naturales, según su iniciativa.

"Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, extorsión, sicariato y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término", se lee en su texto.

De esta manera, la congresista presenta una propuesta para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, en favor de la PNP y la Fiscalía.