Dina Boluarte exhorta al MP y el PJ que delincuentes capturados por la PNP no sean liberados

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

A raíz del reciente atentado ocurrido en Trujillo, la presidenta Dina Boluarte anunció que ha dispuesto acciones para prevenir que tales hechos vuelvan a ocurrir. Además, exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial que aquellos delincuentes capturados por la Policía no salgan libres y vuelvan a causar zozobra en las calles.

Acciones inmediatas en seguridad

La mandataria informó que tras el atentado dispuso una estrategia reforzada en materia de seguridad a nivel nacional, con énfasis en la región La Libertad. De acuerdo con lo señalado, el Ejecutivo se encuentra en coordinación permanente con los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para intensificar los operativos, intervenciones y patrullajes focalizados en zonas de mayor riesgo

"Ante esto he dispuesto que se redoblen todas las acciones para prevenir estos hechos en Trujillo y en todo el país. Los generales de nuestra Policía Nacional en cada región vienen dando cuenta de las acciones preventivas y disuasivas frente a la delincuencia organizada y de la captura de los delincuentes ranqueados", declaró Boluarte.

Atentado en Trujillo.

Llamado al Poder Judicial y al Ministerio Público

Uno de los puntos más enfáticos del discurso presidencial fue el exhorto dirigido al sistema de justicia. La mandataria cuestionó la liberación de delincuentes detenidos en flagrancia, advirtiendo que esto genera mayor inseguridad en las calles.

"Acá nadie se doblega frente al crimen, por el contrario, estamos actuando con firmeza y determinación. Vuelvo a repetir mi llamado al Ministerio Público, al Poder Judicial, es urgente y necesario que estos delincuentes que nuestra policía captura no sean liberados", señaló.

Boluarte insistió en que la lucha contra el crimen organizado requiere un compromiso conjunto de todas las instituciones. "No pueden regresar a las calles a seguir causando terror en nuestra población", subrayó.

El Gobierno adelantó que se mantendrá una vigilancia especial en Trujillo y en otras regiones del norte del país, donde las organizaciones criminales han intensificado sus acciones en los últimos meses. La presidenta destacó la importancia de los planes regionales de seguridad que, bajo la dirección de la Policía, buscan recuperar los espacios públicos y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

El reciente atentado en Trujillo ha encendido las alarmas en el Ejecutivo, que ahora anuncia un refuerzo de las medidas de seguridad en todo el país. La presidenta Dina Boluarte ha dejado en claro que su Gobierno no retrocederá frente al crimen organizado y exige que las instituciones de justicia actúen con responsabilidad para impedir la impunidad.