No alcanzó votos

Congreso: Rechazan moción de censura contra la Mesa Directiva y José Jerí

Fue rechazado el pedido de moción de censura contra la Mesa Directiva y el presidente de la República, José Jerí con más 60 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones.

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/10/2025

El Pleno del Congreso de la República rechazó el pedido de moción de censura en contra de la Mesa Directiva (MD) conformada por Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López y el presidente interino José Jerí.

Con más de 60 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura presentada contra la MD y el presidente de la República, José Jerí. 

La moción de orden del día N°19895, presentada por bancadas multipartidarias, recogía 24 firmas y presentada por el congresista de Perú Libre, Jaime Quito. Anteriormente, se presentó una moción contra la misma Mesa Directiva el pasado 10 de octubre tras la vacancia a Dina Boluarte que tampoco alcanzó los votos necesarios para ser admitida a debate.

