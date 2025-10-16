Congreso: Rechazan moción de censura contra la Mesa Directiva y José Jerí

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República rechazó el pedido de moción de censura en contra de la Mesa Directiva (MD) conformada por Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López y el presidente interino José Jerí.

Pleno rechaza moción de censura

Con más de 60 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura presentada contra la MD y el presidente de la República, José Jerí.

La moción de orden del día N°19895, presentada por bancadas multipartidarias, recogía 24 firmas y presentada por el congresista de Perú Libre, Jaime Quito. Anteriormente, se presentó una moción contra la misma Mesa Directiva el pasado 10 de octubre tras la vacancia a Dina Boluarte que tampoco alcanzó los votos necesarios para ser admitida a debate.

Con la votación se archiva l amoción de censura contra la MD

Noticia en desarrollo...