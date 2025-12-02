RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Resalta vigencia de partido

Enrique Valderrama venció en primarias a históricos del APRA: "Somos un auténtico partido vivo"

El candidato presidencial del APRA, Enrique Valderra, expresó su orgullo por ser elegido como representante del partido político para las próximas Elecciones 2026.

Enrique Valderrama resalta vigencia del APRA
Enrique Valderrama resalta vigencia del APRA (Foto: Composición Exitosa)

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/12/2025

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, manifestó sentirse orgulloso tras ser elegido como representante del partido para las Elecciones 2026. "Somos un auténtico partido vivo", expresó.

Valderrama expresa orgullo

En primer lugar, Valderrama explicó la razón por la cual fue elegido un candidato joven como lo es él y logró imponerse a políticos históricos del partido aprista.

"Estoy sumamente orgulloso, muy feliz como aprista porque somos un auténtico partido vivo que ha movilizado miles de compañeros que han ido a votar por múltiples tendencias. Por 14, 4 de ellas han generado una atención importante en la votación", manifestó.

Bajo esa premisa, indicó que en las elecciones primarias quedaron notificados como "corriente de la renovación de que dfinitivamente hay que construir la unidad del partido".

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados Apra candidato presidencial elecciones 2026 Enrique Valderrama

