Detienen a fiscal en centro comercial tras recibir coima de 3 mil dólares para favorecer a investigado

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Dirección contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor), en conjunto con la Fiscalía Superior Anticorrupción ejecutaron un operativo para detener a un Fiscal, tras recibir coima de 3 mil dólares a investigado.

Detenido por solicitar coima

Henry Amenábar Almonte (52), quien se desempeñaba como fiscal adjunto del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativo Penal de Miraflores y San Borja, fue detenido en flagrancia delictiva tras un operativo fiscal y policial.

Según la investigación, el fiscal Amenábar Almonte habría solicitado US$20,000 a un ciudadano quien venía siendo investigado por estafa y tráfico ilícito de drogas y se vería beneficiado por el fiscal imputado.

El investigado alertó a las autoridades policiales sobre el presunto cobro de coima. Por tal motivo, las autoridades policiales iniciaron las diligencias y se realizó un operativo para la entrega ficticia de la coima.

La suma inicial de los US$3,000 fueron entregados dentro de los servicios higiénicos de un centro comercial en el distrito de Miraflores. Luego de la entrega, la PNP y el fiscal superior llegaron hacia el establecimiento y lograron la incautación del dinero.

Entre las diligencias fiscales se realizaron las pruebas de rastros corporales que arrojaron como resultado positivo tras encontrar en su poder el dinero ilícito.

Por tal motivo, fue detenido en flagrancia y ha sido puesto a disposición de la Fiscalía Superior que resolverá su caso en las siguientes horas por el presunto delito de cohecho pasivo.

Fiscal permanece detenido en Barranco

El fiscal fue trasladado hacia la sede de la Dirección contra la Corrupción en el distrito de Barranco donde permanece detenido Amenábar Almonte tras ser detenido en flagrancia.

El general PNP José Alberto Lira Limo precisó que el fiscal habría solicitado la suma de US$20,000 con la finalidad de ayudarlo. El denunciante realizó la acusación en presencia del Ministerio Público en la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, el fiscal imputado enfrentaría una pena de cárcel de hasta ocho años por el delito de cohecho pasivo. No tendría antecedentes penales.

Sin embargo, en su trabajo como fiscal participó como integrante del equipo especial Lava Jato y en el caso por la muerte del expresidente Alan García.

El general informó que la Dirección contra la Corrupción este año la logrado la detención de casi 1,000 detenidos donde están implicados funcionarios y servidores públicos como alcaldes, fiscales, la PNP y otros.