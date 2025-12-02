Elecciones 2026 peligrarían si no se garantiza seguridad para candidatos, advierte Diego Pomareda

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el precandidato para diputado por Libertad Popular, Diego Pomareda, alertó que si no se garantiza una correcta seguridad para los candidatos, las Elecciones Generales 2026 podrían no llevarse a cabo.

Elecciones peligrarían por criminalidad

El precandidato Pomareda precisó que con el inicio las actividades proselitistas que los partidos políticos se pondría en riesgo la vida de los candidatos ante el escenario de criminalidad que enfrenta el país.

En ese sentido, expuso la vulnerabilidad bajo la cual se llevaría a cabo los próximos comicios, tras el último ataque armado en contra de un postulante.

"Tienen que haber medidas claras del gobierno para preservar la voluntad popular y que los candidatos puedan acercarse a los electores porque si no hay una mínima garantía de los candidatos las elecciones no van a poder llevarse a cabo".

En ese sentido, indicó que los candidatos presidenciales sí deberían contar con un resguardo policial y otras medidas adicionales para garantizar su seguridad.

El abogado constitucionalista hizo hincapié en que los ataques armados en contra de políticos "Al menos con candidatos presidenciales en el Perú no era frecuente y ahora pareciera que en esta campaña va a ser distinto".

Belaunde podría usar chaleco antibalas

Pomareda indicó que no se ha descartado que el candidato de Libertad Popular implemente el uso de chaleco antibalas para garantizar la protección de Belaunde Llosa.

"Con el ánimo de poder preservar su integridad y darle mucha seguridad a su familia, creo que podría ser una medida. A este nivel hemos llegado", sostuvo.

Además, precisó que ninguna medida que se ha presentado en la lucha contra el crimen ha sido efectiva "por más que se muestre la voluntad o se quiera comunicar que eso sea así".

Sin embargo, consideró que esta responsabilidad por resguardar su seguridad no debe recaer en los propios candidatos y que es responsabilidad de "todos aquellos que han favorecido al crimen organizado".

Hizo un llamado a la clase política para actuar en contra del crimen y no a favor de esto. "Siguen aprobando REINFO, siguen frenan exoneraciones para no incautar explosivos". Por ello, precisó que "hay responsables en esta crisis".