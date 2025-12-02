José Jerí pide autorización al Congreso para viajar a Ecuador el 12 de diciembre y participar en un encuentro bilateral

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí Oré, solicitó este martes 2 de diciembre al Congreso, su autorización para salir del territorio nacional el próximo viernes 12 del presente mes, a fin de cumplir una agenda bilateral en Ecuador.

A través de un oficio enviado al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), el mandatario mencionó que su primer viaje oficial es para participar en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que tendrá lugar en la ciudad de Quito.

Oficio

Recibe invitación del presiente ecuatoriano

De acuerdo con el documento sustentatorio de viaje presentado por el Poder Ejecutivo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, invitó el pasado 8 de noviembre a su homólogo peruano a dicha jornada, para abordar temas prioritarios relacionados a ambas naciones durante el período 2025-2026, en favor del desarrollo y bienestar de sus respectivas poblaciones, y en particular, de aquellas que están en la zona limítrofe.

Invitación de la Presidencia de Ecuador.

En ese sentido, el texto destaca que este clase de encuentros se llevan a cabo desde el año 2007, con el objetivo de otorgar un impulso político al más alto nivel a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas.

Agrega que, los mandatarios suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025, los cuales guiarán el trabajo conjunto durante el período 2025-2026, mediante compromisos binacionales asumidos en diferentes ámbitos, tales como infraestructura y desarrollo fronterizo, seguridad y defensa, ambiental y energético, comercio y turismo, y asuntos sociales.

"La participación del señor presidente de la República en el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional reviste especial relevancia, en tanto que demostrará la alta prioridad que el Gobierno peruano le asigna al fortalecimiento de la relación estratégica que mantenemos con el Ecuador, país con el cual coincidimos en reconocer a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional como un asunto de máxima prioridad y con el cual debemos impulsar acciones binacionales urgentes para la gestión integrada de nuestras cuencas hidrográficas transfronterizas", destaca el documento.

(Noticia en desarrollo...)