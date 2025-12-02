RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Por caso golpe de Estado

Congreso: Proponen amnistía total para Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

La parlamentaria Margot Palacios ha propuesto que se le otorgue amnistía al expresidente Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión.

Proponen amnistía total para el expresidente Pedro Castillo
Proponen amnistía total para el expresidente Pedro Castillo (Foto: The Guardian)

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La congresista Margot Palacios presentó un proyecto de Ley que plantea conceder amnistía para el expresidente Pedro Castillo, tras ser condenado por conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado. 

Amnistía total para expresidente

La mencionada propuesta argumenta que la destitución de Castillo Terrones fue ilegal y que el proceso judicial en su contra se originó durante una persecución política desde diversas estancias estatales.

Además, tiene como objetivo extinguir la acción penal, la sentencia, así como también los antecedentes que se encuentran vinculados a los hechos que se registraron el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente intentó disolver el Congreso de la República.

Cabe destacar que, la iniciativa legislativa de Palacios Huamán, ha recibido el respaldo de otros parlamentarios entre los que se encuentran Germán Tacuri, Víctor Cutipa, Elías Varas y Roberto Sánchez.

De igual modo, en el proyecto de ley N° 134282025-CR se invoca al artículo 102 de la Constitución, el cual otorga al Congreso de la República la facultad de conceder amnistías.

Congreso suspende gastos de representación de congresistas en campaña electoral 2026
Lee también

Congreso suspende gastos de representación de congresistas en campaña electoral 2026

 

Proyecto de ley que propone amnistía total para Pedro Castillo
Proyecto de ley que propone amnistía total para Pedro Castillo

Noticia en desarrollo...

José Jerí pide autorización al Congreso para viajar a Ecuador el 12 de diciembre y participar en un encuentro bilateral
Lee también

José Jerí pide autorización al Congreso para viajar a Ecuador el 12 de diciembre y participar en un encuentro bilateral

Temas relacionados amnistía expresidente Margot Palacios Pedro Castillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA