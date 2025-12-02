Congreso: Proponen amnistía total para Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Margot Palacios presentó un proyecto de Ley que plantea conceder amnistía para el expresidente Pedro Castillo, tras ser condenado por conspiración para la rebelión por su intento de golpe de Estado.

Amnistía total para expresidente

La mencionada propuesta argumenta que la destitución de Castillo Terrones fue ilegal y que el proceso judicial en su contra se originó durante una persecución política desde diversas estancias estatales.

Además, tiene como objetivo extinguir la acción penal, la sentencia, así como también los antecedentes que se encuentran vinculados a los hechos que se registraron el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente intentó disolver el Congreso de la República.

Cabe destacar que, la iniciativa legislativa de Palacios Huamán, ha recibido el respaldo de otros parlamentarios entre los que se encuentran Germán Tacuri, Víctor Cutipa, Elías Varas y Roberto Sánchez.

De igual modo, en el proyecto de ley N° 134282025-CR se invoca al artículo 102 de la Constitución, el cual otorga al Congreso de la República la facultad de conceder amnistías.

Noticia en desarrollo...