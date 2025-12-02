Encuesta presidencial 2026: Último estudio de Imasolu revela variaciones en intención de voto

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Según el estudio de Imasolu publicado en noviembre 2025, el candidato presidencial Rafael López Aliaga lidera la intención de voto con 13.08%, seguido de Keiko Fujimori con 7.92%. La medición incluye tendencias por región y ficha técnica.

Más del 30% no define su voto

La Encuesta Nacional de Elecciones Presidenciales 2026 reveló el 40.92% de los encuestados buscan un futuro presidente con experiencia en la política, sin embargo, hay un 36.42% que prefieren políticos nuevos y solo un 22.66% no considera importante la experiencia.

"A nivel nacional, el 31.42% de encuestados no han definido su voto hasta la fecha y el 10.15% optó por 'otro', lo que mantiene un escenario abierto rumbo a las elecciones presidenciales", señalaron.

Estas son cifras que muestran que la situación política de nuestro país es sumamente compleja para la población, pues la ciudadanía prefiere continuar con su rutina, ya que el peruano, lamentablemente, ha normalizado vivir en crisis y polarización política.

Tipo de candidato que encuestado buscan

El reflejo de la estadística es que el 40.17% no sabe si votaría por un candidato que ha postulado en elecciones pasadas y no ganó, respecto a ello un 25.58% señaló que no votaría por un candidato con dichas características y un 34.35% si lo haría.

Asimismo, de cara a la era de la digitalización, donde las redes sociales marcan la hora, los encuestados fueron cuestionados respecto a si consideran que estas plataformas podrían influir en el voto de los peruanos a los que un 39.08% consideró que sí tiene mucho impacto. Solo un 14.92% opinó que las redes no impactan y un 26.75% indicaron que tiene una regular influencia.

39 organizaciones políticas participarán de comicios

Como se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones informó que son 39 las organizaciones políticas que participarán de los comicios a desarrollarse el 2026, 36 partidos políticos y 3 alianzas. Seguidamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales presentó una simulación de la cédula que tiene dimensiones que están entre los 42 centímetros de ancho por 44 de alto aproximadamente.

Respecto a ello, los encuestados fueron consultados sobre si sabían sobre el diseño y 62.42% detallaron que lo desconocían, solo el 37.58% sabía de este simulacro de cédula.

En cuanto a los partidos conocidos que estarán participando de estas elecciones, los ciudadanos que formaron parte del estudio fueron consultado: "Si mañana fueran las elecciones presidenciales, ¿Por qué partido político votaría?", a lo que un 38.58% señaló que no sabe o prefirió opinar. La cifra es seguida por un 14.42% que prefiere votar por "otro partido".

13.17% indicaron que votaría por Renovación Popular, en segundo lugar, se encuentra Fuerza Popular con un 7.42% y le sigue Acción Popular con un 4.67%.

Un número similar se da al hablar de los posibles candidatos de estos partidos, pues el 31.42% no sabe o prefiere evitar opinar, los candidatos con más aceptación serían Rafael López Aliaga con un 13.08%, seguido de Keiko Fujimori con un 7.92% y Mario Vizcarra con un 6.42%.

Una cifra similar se obtuvo en los resultado del estudio del mes de octubre, con una leve variación, el 31.59% no sabía o prefería no opinar y los candidatos con mayor intensión de voto seguían siendo el exalcalde de Lima con 14.08%, seguido por la lideresa de Fuerza Popular con 7.92%, en el tercer lugar se encuentra el cambio pues estaba Carlos Álvarez con un 6.08%.

Es así como en el último estudio continúa liderando López Aliaga, pero el porcentaje de los posibles candidatos es menor a la indecisión del voto de la ciudadanía.