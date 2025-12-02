RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Aprobado por unanimidad

Congreso suspende gastos de representación de congresistas en campaña electoral 2026

La Mesa Directiva del Congreso acordó no costear los gastos y asignaciones económicas de congresistas durante las semanas de representación de enero a marzo del 2026.

Congreso no pagará gastos ni a congresistas ni asesores durante campaña electora Composición Exitosa

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/12/2025

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, anunció que la Mesa Directiva que preside aprobó suprimir las asignaciones económicas a congresistas durante la campaña electoral del 2026.

Congreso no pagará ni a legisladores ni a asesores

Rospigliosi informó que, por unanimidad, se acordó eliminar gastos de viáticos, pasajes y asignaciones en las semanas de representación en enero, febrero y marzo del próximo año. Esta suspensión aplicará tanto para legisladores como para asesores parlamentarios.

"Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones, ni viáticos", precisó mediante un video oficial.

El titular de la Mesa Directiva consideró esta medida "indispensable" para el buen uso de los fondos públicos en época de campaña electoral.

"Esto es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral. Esta es una importante decisión que evitará que hayan críticas o mal uso de recursos públicos en este periodo tan importante para el país", finalizó.

Elecciones regionales y municipales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), oficializó este martes 2 de diciembre, el cronograma electoral de las elecciones regionales y municipales 2026, la cual está prevista a desarrollarse el domingo 4 de octubre del año en mención.

En primer lugar, las organizaciones políticas tienen hasta el 3 de diciembre para que remitan al JNE sus padrones incrementales de afiliados, a participar en sus elecciones primarias.

Otra fecha importante es el próximo 7 de enero del 2026, fecha límite para que los partidos puedan inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP); así como, inscribir las modificatorias de sus normativas internas y para que el Gobierno convoque a la jornada electoral

Cronograma electoral.
Cronograma electoral de Elecciones regionales y municipales 2026.

Jerí pide autorización al Congreso para viajar a Ecuador

El presidente de la República, José Jerí Oré, solicitó este martes 2 de diciembre al Congreso, su autorización para salir del territorio nacional el próximo viernes 12 del presente mes, a fin de cumplir una agenda bilateral en Ecuador

A través de un oficio enviado al titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), el mandatario mencionó que su primer viaje oficial es para participar en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que tendrá lugar en la ciudad de Quito

La Mesa Directiva del Congreso aprobó suprimir asignaciones económicas de congresistas durante la campaña electoral del 2026.

