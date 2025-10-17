Excomandante general de la PNP rechaza nuevo estado de emergencia: "Ha caído siempre en un discurso"

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la multitudinaria marcha realizada el último 15 de octubre, el gobierno de José Jerí anunció una serie de medidas para luchar frontalmente contra la criminalidad que impera en el país. Una de ellas, es la anunciada por el premier Ernesto Álvarez de declarar estado de emergencia en toda Lima Metropolitana, además de otras disposiciones.

Excomandante general de la PNP rechaza estado de emergencia

Sin embargo, esta directiva ya había sido tomada por la gestión de Dina Boluarte sin dejar los resultados esperados ya que la extorsión y sicariato continuaba imperando en la capital. Por ello, diversas autoridades han rechazado dicha orden como fue el caso del excomandante general de la PNP.

Jorge Angulo, general en retiro, señaló que el gobierno de José Jerí tiene buenas intenciones y que la declaratoria de emergencia es una de ellas. Sin embargo, esta medida ha caído en saco roto en diferentes oportunidades por lo que indicó son necesarias otras disposiciones de mayor importancia para frenar el avance de la criminalidad.

"El infierno está lleno de buenas intenciones. Yo saludo las buenas intenciones que puedan tener, como buen peruano tenemos que estar unidos frente a una situación adversa. Esperemos que todas las disposiciones sean para bien; sin embargo, el estado de emergencia ha caído siempre en un discurso y con discursos no se solucionan los problemas", indicó a Canal N.

Hay que implementar la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial

Al ser consultado por las acciones a tomar por parte del Ejecutivo, el general en retiro señaló que lo primero que debería hacer esta gestión es ordenar las compras de los implementos necesarios para que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial cuenten con los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizados.

"Con discursos no se gana la guerra, se gana con presupuestos. Tenemos que, inicialmente, este gobierno de transición de inmediato, hacer las compras necesarias para poder equipar a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial", añadió.

Incluso, se refirió a la falta de chalecos antibalas para la PNP dejando en claro que esto es solo una falta de voluntad política ya que la adquisición de estos aditamentos se podría dar en cuestión de días.

De esta manera, el excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, cuestionó la reciente disposición del gobierno de José Jerí de declarar estado de emergencia en Lima Metropolitana ante el avance de la criminalidad.