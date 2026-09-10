Consejo de Ministros debatirá hoy, jueves 10 de septiembre, primer pedido de viaje al exterior de Keiko Fujimori

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori Higuchi podría tener su primer viaje oficial de su mandato a finales de septiembre, puesto que, el Consejo de Ministros abordará dicho pedido formulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la agenda establecida para la sesión no presencial de este jueves 10 se septiembre, el Gabinete Ministerial debatirá el proyecto de resolución legislativa que autoriza salir del territorio nacional a la jefa de Estado del 21 al 25 de septiembre.

Agenda de sesión del Consejo de Ministros (10/08/2026).

Pedido sería definido en la Cámara de Senadores

El Consejo de Ministros tendrá una nueva sesión esta tarde, luego de la reunión que sostuviera en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde se anunció la incorporación del Perú al Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.

Si bien es cierto que no ha trascendido el país al que podría visitar la mandataria, las fechas en las que estaría fuera del país coinciden con la realización del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista también para el 21 al 25 de septiembre, en Nueva York, Estados Unidos.

Es importante recordar que, en una entrevista brindada el pasado 12 de julio al medio colombiano Revista Semana, la entonces presidenta electa sostuvo que "viajará poco" y que esperaba viajar a la ONU para entablar una reunión bilateral con Donald Trump.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Senadores, aprobado en noviembre de 2025, este poder del Estado se encargará de debatir y eventualmente aprobar el pedido de viaje al extranjero de la jefa de Estado.

Luis Galarreta y ministros de Defensa e Interior citados a la Cámara de Diputados

En su sesión de este jueves 10 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 71 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones, invitar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los titulares de los sectores Interior y Defensa, César Astudillo Salcedo y Rafael Belaúnde Llosa, respectivamente, a fin de que informen las acciones y estrategias implementadas para combatir la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado.

De acuerdo con el texto formulado por la diputada Catherin Palomino Casavilca (Juntos Por el Perú), los tres ministros de Estado deberán explicar, además, "con sustento técnico y evidencia verificable," los resultados de las medidas ejecutadas a través de sus respectivas carteras, las causas de su insuficiencia, las deficiencias de coordinación y las responsabilidades políticas y operativas dentro del Poder Ejecutivo.

Asimismo, los representantes del Gobierno deberán presentar una estrategia nacional articulada y financiada para combatir la extorsión, el sicariato, los homicidios y demás delitos de alto impacto, especificando responsables y plazos para este caso.

La citación se da luego de que el titular de la PCM haya pedido al Congreso la aprobación inmediata del pedido de facultades legislativas, con la finalidad de intensificar la lucha contra la criminalidad, puesto que, con cada día que transcurre, la ola criminal y delictiva seguirá operando con total impunidad, cobrando más vidas de compatriotas.