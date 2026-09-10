Keiko Fujimori y Marco Rubio ponen a la lucha contra el crimen organizado como primer tema de su reunión

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reveló que la lucha contra la criminalidad organizada internacional y la inseguridad ciudadana fue el primer tema abordado durante su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizada este jueves en Palacio de Gobierno.

Criminalidad fue prioridad

Durante un pronunciamiento junto al funcionario estadounidense, la mandataria destacó la necesidad de fortalecer la cooperación frente a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

En ese sentido, recordó la experiencia del Perú en la lucha contra el terrorismo y señaló que actualmente el país enfrenta un nuevo escenario de amenaza.

"Agradecemos esta oportunidad secretario Rubio, porque para nosotros que hemos tenido que enfrentar al terrorismo, sabemos lo difícil que es ahora enfrentar a esta criminalidad que no respeta fronteras. Y como ya lo hemos demostrado, obtener información más rápida, actuar con más firmeza y desde el Perú actuaremos con todas las facultades que la ley y la constitución nos otorga", afirmó Fujimori.

La presidenta resaltó así la importancia de contar con información oportuna y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones frente a las redes criminales internacionales, cuya actividad trasciende los límites territoriales.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | En conferencia de prensa desde el salón Túpac Amaru, en Palacio de Gobierno, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, confirmó que el Perú se incorporará al Escudo de las Américas como parte de su objetivo de luchar contra la criminalidad. Este anuncio se... pic.twitter.com/so9l4EsuAf — Exitosa Noticias (@exitosape) September 10, 2026

Perú se suma al Escudo de las Américas

La reunión entre Fujimori y Rubio también permitió anunciar que el Perú formará parte del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa orientada a enfrentar de manera conjunta la criminalidad internacional junto con otros países de la región.

El anuncio fue realizado por la mandataria durante el pronunciamiento posterior al encuentro. Fujimori señaló que el Perú será parte de este esfuerzo regional para enfrentar el crimen de manera coordinada.

La incorporación del país a este mecanismo plantea una mayor articulación con naciones de la región frente a organizaciones delictivas que aprovechan las fronteras para ampliar sus operaciones. En ese contexto, la cooperación para compartir información y fortalecer las acciones de seguridad se presenta como uno de los principales desafíos.

La presencia de Rubio en Lima ocurre además en un momento en que el Gobierno peruano busca reforzar sus estrategias contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Para Fujimori, la experiencia adquirida durante la lucha contra el terrorismo constituye un antecedente que puede contribuir a enfrentar las nuevas amenazas.

La reunión entre Keiko Fujimori y Marco Rubio tuvo como eje inicial la lucha contra el crimen organizado internacional y la inseguridad ciudadana. La presidenta reafirmó que el Perú actuará dentro de sus facultades constitucionales y legales, mientras el país se incorpora al Escudo de las Américas como parte de una respuesta regional frente a la criminalidad transnacional.