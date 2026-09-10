Keiko Fujimori afirma que la soberanía del Perú está intacta tras su ingreso al Escudo de las Américas

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Perú se incorporó al Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por los Estados Unidos. Ante ello, Keiko Fujimori aseguró que la decisión no modifica la soberanía nacional. Recordó que cualquier ingreso de tropas extranjeras requerirá autorización del Congreso, de acuerdo a las normas vigentes.

La soberanía seguirá bajo normas nacionales

La jefa de Estado sostuvo que la incorporación al Escudo de las Américas no representa una cesión de soberanía. La mandataria hizo estas declaraciones en Palacio de Gobierno, durante una actividad junto al secretario de Estado, Marco Rubio, quien llegó al país para fortalecer la cooperación bilateral.

La presidenta explicó que la cooperación internacional en seguridad ya existía antes del ingreso peruano a esta coalición. Asimismo, mencionó que la Policía Nacional del Perú recibe la capacitación y apoyo del FBI, mientras Gran Bretaña también participa en acciones de formación y fortalecimiento policial.

"La soberanía del Perú está intacta", sostuvo Keiko Fujimori.

La mandataria también se refirió a una eventual presencia de tropas extranjeras en territorio peruano. Precisó que existe un procedimiento establecido por el Legislativo y que cualquier autorización debe ser solicitada ante el Congreso de la República. Este mecanismo se mantiene vigente ante cualquier ingreso.

Keiko Fujimori anuncia incorporación del Perú al Escudo de las Américas para enfrentar al crimen organizado y señaló que la participación en esta coalición permitirá acceder con mayor rapidez a información relevante para las investigaciones y operaciones contra las organizaciones... — El Último Paladín 🥷 (@ultimopaladin) September 10, 2026

Ingreso de tropas deberá pasar por Congreso

Fujimori señaló que la incorporación permitirá reforzar la cooperación internacional y las capacidades de las instituciones encargadas de enfrentar la criminalidad organizada. La mandataria vinculó este trabajo con acciones destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir organizaciones criminales transnacionales.

La incorporación del Perú al Escudo de las Américas fue anunciada durante la visita de Marco Rubio. La coalición, liderada por Estados Unidos, reúne esfuerzos para enfrentar amenazas relacionadas con el crimen organizado transnacional y fortalecer la coordinación entre países participantes en materia de seguridad.

La presidenta anunció la inclusión al Escudo de las Américas.

Asimismo, destacó que la PNP ya mantiene mecanismo de cooperación con organismos extranjeros. Según explicó, la capacitación brindada por el FBI y las acciones desarrolladas con Gran Bretaña forman parte de una relación internacional, que ahora podrá reforzarse con la participación peruana.

Durante la actividad, la presidenta agradeció a al secretario de Estado estadounidense y destacó el anuncio sobre la incorporación del Perú. Fujimori señaló que el objetivo de esta cooperación es fortalecer la capacidad estatal frente a organizaciones criminales y recuperar la seguridad ciudadana del país.

El ingreso del Perú se da mientras Estados Unidos fortalece la cooperación contra el crimen organizado. Marco Rubio señaló que Washington trabaja con Colombia, Ecuador y el Perú para consolidar la seguridad, facilitar el crecimiento económico y mantener el futuro bajo el control soberano de cada país participante.