Marco Rubio denomina como red de terroristas a bandas transnacionales y saludó la incorporación de Perú al Escudo de las Américas

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante una conferencia de prensa realizada en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que las principales amenazas que enfrentan actualmente los países de la región provienen de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Rubio advierte amenaza transnacional

El funcionario estadounidense explicó que estas agrupaciones han desarrollado estructuras económicas y financieras que les permiten ampliar sus operaciones en distintos territorios, por lo que consideró necesario fortalecer la cooperación entre los países para hacerles frente.

"La amenaza hoy en día son grupos transnacionales. Porque acuérdense que había una época que estos grupos operaban dentro de territorios nacionales solamente. Pero hoy en día es una red de terroristas, de criminales peligrosísimos que operan a través de las fronteras en varios países con enlaces bancarios, con enlaces económicos. Es una infraestructura criminal que se trata de tratar de apoderar del hemisferio. Y no se puede permitir", sostuvo Rubio.

El secretario de Estado remarcó que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con el Perú en esta lucha y sostuvo que combatir a estas organizaciones responde no solo a una relación de amistad entre ambos países, sino también a un interés de seguridad nacional estadounidense.

Escudo reunirá a 14 países

Rubio también saludó el anuncio de la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y calificó al país como un "socio muy importante" dentro de esta iniciativa regional contra el crimen organizado.

"Muy alegre de escuchar el anuncio del escudo de las Américas que ustedes se van a hacer socios. Un socio muy importante. Pero dicen las personas, ¿un escudo en contra de qué? Un escudo en contra de estas bandas criminales y terroristas que son una amenaza directa a la soberanía de nuestros países", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En conferencia de prensa desde el salón Túpac Amaru, en Palacio de Gobierno, Marcom Rubio, secretario de Estado de EE. UU., sostuvo que la amenaza a la que se enfrentan los países son las bandas transnacionales a las cuales calificó como "red de... pic.twitter.com/199ebnijys — Exitosa Noticias (@exitosape) September 10, 2026

El funcionario estadounidense destacó que la iniciativa contempla inicialmente la participación de 14 países, con la expectativa de que más naciones se incorporen posteriormente.

"14 países trabajando en conjunto y si Dios quiere eso se va a ampliar a más países todavía para enfrentar y para siempre derrotar a estos elementos", señaló Rubio.

Asimismo, sostuvo que la lucha contra el crimen debe estar acompañada por oportunidades de desarrollo económico y cooperación comercial entre Estados Unidos y Perú.

"¿Y qué se puede hacer a la misma vez de la seguridad? La prosperidad. Y es por eso que buscaremos siempre oportunidades comerciales de trabajar en conjunto con su gobierno y con su país", manifestó.

Finalmente, Rubio destacó el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales y afirmó que ambos países tienen oportunidades para trabajar conjuntamente en materia de seguridad y economía.

Estados Unidos y Perú buscan reforzar su cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales mediante el Escudo de las Américas, mientras Washington plantea también ampliar los vínculos comerciales como parte de una estrategia conjunta de seguridad y prosperidad