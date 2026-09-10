Cámara de Diputados aprueba citar a Luis Galarreta y los ministros de Defensa e Interior para que informen situación de la criminalidad en el Perú

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión de este jueves 10 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 71 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones, invitar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los titulares de los sectores Interior y Defensa, César Astudillo Salcedo y Rafael Belaúnde Llosa, respectivamente, a fin de que informen las acciones y estrategias implementadas para combatir la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado.

Cabe precisar que, la Moción N.º 186 fue presentada el pasado 31 de agosto por la diputada Catherin Palomino Casavilca (Juntos Por el Perú), tras el cuádruple crimen y secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, la madrugada del domingo 30 en la ciudad de Trujillo.

🚨 𝐄𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐔 𝐍𝐎 𝐏𝐔𝐄𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐑 𝐃𝐄𝐒𝐀𝐍𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐎𝐒𝐄 ‼️



Hoy he presentado con carácter de urgencia la Moción de Orden del Día para invitar al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros del Interior y de Defensa ante el Pleno de la Cámara de... pic.twitter.com/jJbodD468O — Catherin Palomino (@CatherinPalomin) August 31, 2026

Busca respuestas por parte del Gobierno

De acuerdo con el texto formulado por la legisladora, los tres ministros de Estado deberán explicar, además, "con sustento técnico y evidencia verificable," los resultados de las medidas ejecutadas a través de sus respectivas carteras, las causas de su insuficiencia, las deficiencias de coordinación y las responsabilidades políticas y operativas dentro del Poder Ejecutivo.

Asimismo, los representantes del Gobierno deberán presentar una estrategia nacional articulada y financiada para combatir la extorsión, el sicariato, los homicidios y demás delitos de alto impacto, especificando responsables y plazos para este caso.

"Estamos invitando al Sr. Galarreta y a los ministros de Interior y Defensa, porque cuando la Sra. presidenta ingresó, nos dijo y nos prometió 'mano dura y orden', pero como respuesta firme contra criminalidad y el Fenómeno El Niño, pero nada de eso ha sucedido", señaló la diputado.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Con 72 votos a favor el Congreso de la República aprobó la moción 186 con la que se invita al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y al ministro del Interior, Cesar Astudillo, a rendir cuentas por... pic.twitter.com/9rta8jFMRj — Exitosa Noticias (@exitosape) September 10, 2026

Luis Galarreta pide al Congreso la aprobación inmediata de las facultades legislativas

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, expuso este miércoles 9 de septiembre ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el pedido de facultades legislativas que presentó inicialmente el Gobierno al Congreso el pasado 28 de agosto.

Tras su intervención en la sala de sesiones Miguel Grau Seminario, el titular de la PCM recordó que este procedimiento se da en cada inicio del Ejecutivo entrante y que, en esta oportunidad, lo identificado en los ministerios es para "solucionar los problemas del Perú".

Con referente al principal flagelo que atenta a diario a decena de peruanos, Galarreta Velarde exhortó a las fuerzas políticas a que la solicitud pueda ser aprobada en el menor tiempo posible, con la finalidad de intensificar la lucha contra la criminalidad, puesto que, con cada día que transcurre, la ola criminal y delictiva seguirá operando con total impunidad, cobrando más vidas de compatriotas.

"Aquí adentro se nos señaló, que los tantos días van tantos muertos y hablar de muertos es doloroso, por supuesto, una vida es dolorosa. Pero ojo, desde que están las facultades delegadas, hay que ver cómo va sucediendo también la criminalidad. Entonces, mientras más demoremos en dar las facultades, la criminalidad irá aumentando y es algo que no queremos", puntualizó.

El pedido solicitado se enmarcó en la llegada del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien, tras su reunión con la presidenta Keiko Fujimori, confirmó que el Perú al Escudo de las Américas.