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Cámara de Diputados propone interpelar a César Astudillo, ministro del Interior

La Cámara de Diputados propone interpelar al ministro del Interior, César Astudillo por labores frente a la seguridad ciudadana y las medidas adoptadas contra la criminalidad.

Pleno de Diputados propone interpelar a ministro del Interior
Pleno de Diputados propone interpelar a ministro del Interior (Composición Exitosa)

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/09/2026

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Por medio de una publicación en la cuenta oficial del Congreso del Perú, la Cámara de Diputados plantea interpelar al titular del Ministerio del Interior, César Astudillo por labores frente a la seguridad ciudadana y las medidas adoptadas contra la criminalidad.

Cámara de Diputados plantea interpelar a Ministro del Interior

El Pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la Moción de Orden del Día N.° 256-2026-2031-CD, que propone interpelar al ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, por presuntas designaciones irregulares en el sector y cuestionamientos a la conducción de la seguridad ciudadana ante el incremento de la criminalidad.

Como parte de la medida, la moción plantea 27 preguntas sobre la lucha contra el crimen, la situación de la Policía Nacional del Perú y la permanencia del excomandante general Oscar Arriola

La iniciativa fue suscrita por diputados de la bancada Juntos por el Perú (JP), entre ellos Ernesto Zunini, Anali Márquez, Jenifer Paredes y César Tito Rojas.

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¿De qué manera se aprueba la moción de interpelación?

Para que una moción de interpelación sea admitida se requiere el voto favorable de al menos un tercio de los diputados hábiles. La votación debe realizarse en la sesión posterior a aquella en la que se dio cuenta de la moción, conforme establece el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Si el pedido obtiene los votos necesarios, el titular del Ministerio del Interior deberá acudir al Pleno para responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas, distribuidas en cuatro bloques temáticos.

Seguridad ciudadana es el tema principal

Uno de los principales ejes está relacionado con la seguridad ciudadana y las medidas adoptadas frente a la criminalidad. Los parlamentarios buscan conocer qué acciones se han implementado para reducir los índices de extorsión, sicariato y homicidios agravados, así como los mecanismos utilizados para medir sus resultados.

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Dicha moción también solicita información sobre la coordinación del Ministerio del Interior con otras instituciones del Estado y los recursos presupuestales destinados a los programas de seguridad ciudadana.

Otro punto de preocupación es la situación operativa de la PNP. El ministro deberá informar cuántos patrulleros y vehículos motorizados tiene actualmente la institución, cuántos están inoperativos y qué medidas se prevén para retirar las unidades con más de 15 años de antigüedad.

Finalmente, el documento plantea cuestionamientos sobre la permanencia del excomandante general de la PNP, Oscar Arriola, y solicita al ministro explicar las razones por las cuales continuó en el cargo pese a los cuestionamientos e investigaciones.

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