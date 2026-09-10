Secretario de Estado, Marco Rubio, destaca elección de Keiko Fujimori: "La vamos a ayudar en todo lo posible"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, expresó su satisfacción por la elección de Keiko Fujimori como presidenta de la República, al destacar su compromiso de combatir a las organizaciones criminales y extendió su respaldo a la mandataria.

Rubio destaca relación con Perú

Marco Rubio expresó su satisfacción por su visita al Perú y señaló que ambas naciones iniciarán una etapa significativa al conmemorarse 200 años de relaciones bilaterales.

"Vengo y me voy con mucha confianza de que la relación entre nuestros países van a entrar en una época muy especial y que va a beneficiar a ambos países de manera muy importante, hemos hecho mucho durante 200 años", indicó.

Rubio ofrece apoyo contra criminales

En esa misma línea, el secretario de Estado reconoció que las organizaciones criminales transnacionales representan una de las principales amenazas para los países y destacó la elección de Keiko Fujimori, al considerar que trabajará para hacer frente a estas amenazas.

"¿Cuál es la amenaza hoy en día? Son los grupos transnacionales, una red de terroristas y criminales, y la única manera de enfrentarlos es hacerlo fuertemente. Por eso nos alegra mucho que usted (Keiko Fujimori) haya sido electa, y el pueblo la eligió porque usted prometió enfrentar esto, y la vamos a ayudar en todo lo posible", sostuvo,

Criminalidad regional preocupa a Estados Unidos

No obstante, la autoridad estadounidense puntualizó que esta situación trasciende la relación diplomática, pues busca evitar que dicha amenaza afecte a los países fronterizos y, posteriormente, represente un riesgo para Estados Unidos.

"No solamente por la amistad, porque también es nuestro interés nacional. Tener bandas criminales que estén operando con impunidad en el hemisferio es una amenaza directa a Estados Unidos", añadió.

Perú será socio estratégico estadounidense

Por otro lado, Rubio destacó la integración de Perú al Escudo de las Américas, al considerar que será un socio estratégico para combatir el crimen organizado y el lavado de activos.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, manifestó su conformidad por la elección de Keiko Fujimori como presidenta de la República, resaltó su compromiso de enfrentar a las organizaciones criminales y le ofreció su respaldo durante su gestión.