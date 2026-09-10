"Mundial de Comidas" de Ibai Llanos: Perú llega a semifinales con el Ceviche y enfrentará a Argentina

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El fenómeno digital impulsado por el streamer español Ibai Llanos alcanzó un nuevo hito de sintonía con la definición de los cuartos de final del "Mundial de Comidas".

Esta competencia gastronómica virtual, que moviliza a millones de usuarios en redes sociales para votar por los platillos más representativos de cada nación, cerró su etapa previa con enfrentamientos sumamente ajustados que consolidaron a cuatro potencias culinarias en la lucha por el título definitivo.

Perú se impone con el ceviche con ajustado margen

La gastronomía peruana, representada por el emblemático ceviche —patrimonio cultural caracterizado por su pesca fresca, ají limo y jugo de limón sutil—, logró un dramático triunfo frente al tradicional pepián de pollo de Guatemala.

Tras una masiva movilización de usuarios en las plataformas oficiales de Llanos, el plato bandera se impuso con un total de 2'747,000 votos, registrando el volumen de votación más elevado de toda la jornada y asegurando su boleto a las semifinales por una estrechísima diferencia.

Argentina, Venezuela y Ecuador reclaman su lugar

En los demás cruces de cuartos de final, Venezuela dio la sorpresa al imponerse en el duelo caribeño frente a Colombia: el tradicional pabellón criollo acumuló 2'639,000 votos para superar a la bandeja paisa.

En tanto, Ecuador selló su pase a la siguiente fase tras vencer a Bolivia gracias a los 1'402,000 sufragios obtenidos por el encebollado frente al pique macho. Finalmente, Argentina completó el cuadro semifinalista en un apasionante clásico del Río de la Plata, donde el icónico asado superó al chivito uruguayo tras registrar 1'056,196 interacciones.

El choque de potencias culinarias y la posibilidad de una revancha histórica

De esta manera, el cuadro de semifinales quedó conformado por los duelos entre Perú frente a Argentina y Venezuela contra Ecuador. El choque entre la propuesta peruana y la albiceleste concentra una enorme expectativa, al poner a competir la frescura marina e intensidad ácida del ceviche contra la tradición carnívora del asado a la parrilla, dos de las identidades gastronómicas de mayor prestigio en la región.

Por otro lado, la definición de esta etapa mantiene en vilo a los cibernautas ante la posibilidad de reeditar un clásico de las redes sociales. Cabe recordar que en el anterior Mundial de Desayunos organizado por el streamer español, Perú y Venezuela compitieron directamente en la final.

De concretarse la victoria de ambas delegaciones en sus respectivas llaves, el torneo coronaría una auténtica revancha culinaria entre dos comunidades que abanderan con orgullo su patrimonio gastronómico.

Más allá de lo anecdótico, el certamen de Ibai Llanos demuestra el impacto social que generan estas iniciativas digitales en la reafirmación del sentido de pertenencia. La masiva participación proyecta así los sabores locales hacia una audiencia internacional de millones de espectadores.