Crisis en el Ministerio Público: JNJ no se hace respetar y Congreso debe intervenir, afirma ministro de Salud

El ministro de Salud, César Vásquez, manifestó que en el Ministerio Público (MP) hay una crisis debido a que Patricia Benavides y Delia Espinoza se encuentran en una "pugna" por el cargo como fiscal de la Nación luego de la resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) consideró que el referido organismo no está haciendo respetar su decisión, con la que dispuso la restitución de Benavides Vargas como titular del MP.

En tal sentido, el integrante del Gabinete Ministerial liderado por Eduardo Arana consideró que el Congreso de la República debe intervenir en este caso a fin de que se haga la reorganización de la institución que actualmente está encabezada por Delia Espinoza.

"Yo lo que creo es que hay una crisis, una pugna por poder, y que la Junta Nacional de Justicia no se está haciendo respetar en sus decisiones y que debe intervenir el Congreso para poder reorganizar esa institución", manifestó.

Tras ser consultado respecto a la posición del Poder Ejecutivo sobre a cuál de las dos involucradas reconocen como fiscal de la Nación, Vásquez Sánchez evitó responder. Sin embargo, remarcó que la resolución de la JNJ debe ser acatada.

"No se trata de que, para nosotros, quién es o no es. Aquí hay algo simple, hay una institución constitucionalmente elegida y que tiene creo la máxima autoridad para decidir, que es la Junta Nacional de Justicia, y se tienen que respetar las decisiones, nos gusten o no nos gusten", afirmó.