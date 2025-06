Canciller respalda programa dominical de Dina Boluarte: "Necesitamos más diversidad y esto puede aportar"

El canciller Elmer Schialer Salcedo calificó como "interesante" la posibilidad de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tenga su propio programa dominical en TV Perú, pues afirma que hace falta "más diversidad".

En declaraciones a la prensa, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que recién se enteró de dicha iniciativa a través del informe periodístico que se hizo al respecto. Sin embargo, mostró su respaldo al proyecto.

"Me acabo de enterar de esto por un programa dominical de anoche. Me parecería interesante, realmente me parecería interesante esa iniciativa y que haya un poco más de diversidad", manifestó.