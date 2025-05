Defensor del Pueblo cuestiona investigaciones contra Dina Boluarte por cirugías: "Son temas del morbo"

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó las investigaciones contra Dina Boluarte por las cirugías estéticas a las que se sometió la presidenta de la República y aseguró que este es un tema impulsado por el "morbo".

En declaraciones a la prensa, el titular de la Defensoría del Pueblo indicó que las indagaciones en torno al caso Cirugías provoca que la imagen de la mandataria se debilite y consideró que ello no es correcto en ningún país demócrata.

"Son temas del morbo, son temas de que ¿por qué se operó? ¿por qué se hizo? [...] abocado a una investigación que solamente debilita la imagen de un presidente que, además, personifica la Nación. Eso no está bien, eso no está bien. No está bien en este país ni en ningún país del mundo donde se precia de ser demócrata", expresó.