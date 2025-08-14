Juan Sheput: "Martín Vizcarra es un mentiroso y traidor, está cosechando sus acciones"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el encarcelamiento del expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, el exministro de Trabajo Juan Sheput Moore lanzó duras acusaciones contra el exmandatario, con quien coincidió en la campaña presidencial de 2016 en el extinto partido Peruanos Por el Kambio.

En entrevista en "Informamos y Opinamos", recordó algunos pasajes que habría cometido el exjefe de Estado con los miembros de Fuerza Popular y de Alianza Para el Progreso desde antes de 2018, en contra del también expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Es un mentiroso y traidor consumado"

En conversación con Karina Novoa, Sheput Moore comentó que él pidió las renuncias de Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz antes de la renuncia de PPK en marzo de 2018, a fin de que la sucesión constitucional recaiga en Fuerza Popular, puesto que, presidían el Congreso.

No obstante, aseveró que Vizcarra Cornejo no quería dimitir a la primera vicepresidencia de la República, ya que, su afán era ser presidente y que, para ello, complotaba contra PPK, obviamente a sus espaldas.

"He vivido y lo he señalado públicamente, su traición, la forma como complotaba contra Pedro Pablo Kuczynski (...) se sabía perfectamente ya en esa época que el señor Martín Vizcarra coordinaba, como él mismo lo ha dicho después, con los fujimoristas. No solo es un mentiroso, sino un traidor consumado", comentó.

No es un perseguido político

Sobre el argumento de defensa que empleó Martín Vizcarra, sus familiares y seguidores luego de que el Poder Judicial aceptara el pedido de prisión preventiva contra el expresidente, Juan Sheput sostuvo que el exmandatario no es un ningún perseguido político, además recordó que a la fecha está inhabilitado para ejercer la función pública por 15 años.

"Como gobernador de Moquegua, como ministro de Transportes, como presidente -con el tema de las vacunas- o sea por donde él pasa deja un rastro de corrupción así que perseguido político no es (...) él no puede ser candidato, ni es perseguido político, enfatizó.

En esa línea, también criticó lo afirmado por Vizcarra Cornejo, quien sostuvo que sabía con anticipación que lo iban a recluir en un penal. Frente a esta acusación, Sheput Moore dijo que era una nueva mentira suya, puesto que, si en caso hubiera sido real, no hubiese estado de lo más tranquilo en su último viaje a Santa Rosa, Loreto, a inicios de esta semana.

De esta manera, el exministro de trabajo cuestionó la vida política de Martín Vizcarra, actualmente en el penal de Barbadillo por ser presunto responsable de la comisión de cohecho pasivo propio por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.