Nuevo atentado político en Colombia: Congresista Julio Cesar Triana fue atacado mientras iba en automóvil

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El político colombiano, Julio César Triana, sufrió un atentado con armas de fuego al cruzar por una zona con presencia guerrillera en Colombia. Afortunadamente, ninguno de los disparos lo alcanzó.

Atentado contra Julio César Triana

El pasado 13 de agosto, el político colombiano, Julio César Triana, hizo una grave denuncia a través de su red social X. En ella, se lo ve claramente alterado luego de sufrir un atentado contra su vida cuando se encontraba a bordo de una camioneta: "nos acaban de disparar con fusil y pistola", se le escuchar decir acompañado de su equipo.

Según el video, se observa que el congresista se encuentra en una carretera que, como él menciona, se encontraba "absolutamente sola". El político se dirigía hacia un centro poblado llamado Paicol cuando fue interceptado con armas de fuego luego de salir del municipio de La Plata en el departamento sureño de Huila, zona donde opera la disidencia de la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

"Estamos en el vehículo nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con los policías, la UNP (Unidad Nacional de Protección) y quiero informarles que todavía no he recibido apoyo ni de la policía ni del ejército, mencionó inmediatamente después del ataque.

🚨 URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila.



En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional.... pic.twitter.com/Y0joUoDOaH — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 13, 2025

En la camioneta se pueden observar los impactos de bala: en la parte posterior de la camioneta, por el costado y en el parabrisas del auto; justo en el asiento del copiloto donde venía sentado el representante a la Cámara de Colombia.

Diputado se encuentra ileso

Tras un llamado a las autoridades por parte del congresista, el gobierno de Gustavo Petro, del cual Triana es crítico, envió a las Fuerzas Públicas de Colombia para realizar un traslado seguro tras su atentado. El mismo político publicó, horas más tarde, el rescate realizado por parte de las fuerzas del orden e hizo un llamado de seguridad para los ciudadanos del país.

"Seguiremos firmes en la defensa de nuestra democracia, pero le pedimos al Gobierno que garantice la seguridad de todos los colombianos..." sentenció en su publicación.

Ya estamos en casa junto a nuestra familia, gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos en medio de este difícil momento.



Gracias de corazón por tantas muestras de cariño y preocupación. También a nuestra valiente Fuerza Pública, que nos trajo sanos y salvos.



🇨🇴... pic.twitter.com/SmfXp7SMbS — Julio César Triana (@TrianaCongreso) August 14, 2025

El político colombiano Julio César Triana fue víctima de un atentado contra su vida mientras recorría una carretera ocupada por una disidencia de la guerrilla FARC. Afortunadamente, los impactos de bala quedaron en la camioneta. Posteriormente fue rescatado de la zona por las Fuerzas Públicas de Colombia.