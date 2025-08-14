Daniel Quintero advierte al Perú tras ser declarado persona no grata: "Colombia se defiende y se respeta"

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Fiel a su estilo provocador en redes sociales, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero Calle respondió al Perú por la moción aprobada por el Congreso que lo declara persona no grata en todo el territorio nacional.

La tarde de este jueves 14 de agosto, el Poder Legislativo aprobó, por unanimidad, el texto presentado por la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) en firme rechazo a sus últimas vulneraciones a la soberanía peruana en la zona ubicada en la región Loreto.

Por unanimidad, el #PlenoDelCongreso aprobó la Moción 18499, por la cual acuerda rechazar y condenar enérgicamente las acciones del ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle, por constituir una afrenta a la soberanía. pic.twitter.com/EMEM9SCeLY — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 14, 2025

Responde con nuevo mensaje amenazante

A través de su cuenta de "X" (Twitter), el también exalcalde de Medellín no dudó en volver a dirigirse al Perú, país al que de manera ilegitima le instaló una bandera de Colombia, el lunes 11 de agosto, en el distrito de Santa Rosa.

"El Congreso peruano acaba de declararme persona no grata por defender a nuestra patria. Como Presidente, si Dios quiere, no cederé ni venderé ni un sólo centímetro de nuestro territorio. Colombia se defiende y se respeta", señala su red social.

El Congreso peruano acaba de declararme persona no grata por defender a nuestra patria. Como Presidente, si Dios quiere, no cederé ni venderé ni un sólo centímetro de nuestro territorio. Colombia se defiende y se respeta. pic.twitter.com/5ZpTgNhqhE — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 14, 2025

Antes de desarrollarse el debate en el Parlamento peruano, Quintero Calle manifestó en "X" no importarle como lo declaren, aseverando, una vez más que, "Santa Rosa es colombiana" y que esta no le impedirá, según él, ingresar al territorio peruano.

Rechazan acciones del candidato de Gustavo Petro

Frente a lo realizado por el aspirante a suceder en el cargo a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de mayo de 2026, la representación nacional aprobó "rechazar y condenar enérgicamente" sus acciones "por constituir una afrenta a la soberanía, la integridad territorial y el orden jurídico de la República del Perú".

Moción de Orden del Día

Asimismo, exhortaron al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, a prohibir el ingreso del político colombiano al territorio nacional, adoptando las "acciones necesarias" en el marco de sus competencias.

Además, respalda lo actuado por la Cancillería con el objetivo de "garantizar el respeto a los intereses y derechos soberanos del país frente a cualquier intento de vulneración".

En ese sentido, el Pleno también aprobó invitar a los ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, Elmer Schialer y Walter Astudillo, respectivamente, a informar sobre las medidas adoptadas en el distrito de Santa Rosa y su situación actual. El presidente del Poder Legislativo, José Jerí (Somos Perú), comunicó que ambos representantes del Ejecutivo deberán concurrir al Hemiciclo este jueves 21 de agosto, a las 10:00 a. m.

Los mensajes amenazantes al Perú continúan siendo enviados por Daniel Quintero, desde el Congreso empiezan a adoptar medidas por sus constantes acciones violentistas.