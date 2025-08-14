Moción de interpelación a titular del MTC es una oportunidad para que asista al Pleno, afirma Sheput

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En conversación con Exitosa, el excongresista Juan Sheput manifestó que la moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunciada por la bancada de Renovación Popular, representa una oportunidad para que César Sandoval, titular del sector, acuda al Pleno y explique por qué aún no se puede desarrollar el proyecto Tren Lima-Chosica.

Una oportunidad para exponer

El excongresista Sheput sostuvo que la interpelación podría ser favorable para el titular de la alcaldía de Lima, siendo esto un boomerang ya que puede ser una "suerte de exposición técnica". Además señaló que con esa oportunidad se puede saber el por qué de su postura sobre el tren Lima - Chosica.

"Esto puede ser un boomerang para el alcalde de Lima si es que el ministro asume esta interpelación como una suerte de exposición técnica sobre las razones por la cual el se ha comportado así en relación a este tren Lima - Chosica", declaró Juan Sheput.

Retrasos por falta de infraestructura

El excongresista recordó que desarrollar un tren de este tipo toma tiempo y requiere importantes obras de infraestructura, por lo que considera necesario un debate público sin descalificaciones, ni insultos.

"Se perfectamente que sacar adelante ese tren no se hace de la noche a la mañana y que falta mucho de infraestructura entonces cuando uno critica acá en el país recibe a cambio un conjunto de insultos descalificaciones y no hay un debate público", indicó el excongresista

En ese sentido reiteró que el alcalde de Lima puede tomar esta oportunidad como un boomerang, siendo beneficioso para el ministro de transportes si en la interpelación hace una exposición técnica explicando el por qué de su comportamiento en relación al tren Lima - Chosica.

Cuestionamientos a la falta de coordinación

Sheput cuestionó que no se haya coordinado con el anterior ministro de Transportes, pese a que ya se sabía de la llegada de los trenes. Asimismo, indicó que el burgomaestre tuvo bastante tiempo para poder coordinar con el actual titular del MTC

"El ha debido decir voy a coordinar con el ministro de transporte, ya están a punto de venir los trenes, ¿por qué no coordinó con Raúl Pérez Reyes antes? ¿Cuánto tiempo tiene César Sandoval, 10 días, 15 días, un mes, dos meses?, él ha tenido todo el tiempo del mundo sabiendo que venían los trenes para hablar con Raúl Pérez Reyes y no lo ha hecho", declaró Sheput.

Según Juan Sheput la moción de interpelación contra César Sandoval no solo plantea un control político desde el Congreso, sino también una oportunidad para que el ministro explique con detalle los desafíos técnicos y de gestión del Tren Lima-Chosica. El desarrollo del proyecto dependerá en gran medida de la coordinación efectiva entre autoridades y de una planificación que supere los problemas actuales de comunicación institucional.