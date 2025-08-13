Patricia Benavides asumirá la conducción de la Segunda Fiscalía Suprema Penal

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras el rechazo a su ingreso al JNE, la fiscal suprema Patricia Benavides, fue designada a la Segunda Fiscalía Suprema Penal. Este nombramiento por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le permitirá asumir la conducción en lugar de Zoraida Ávalos, quien pasará a otro despacho.

Reacomodo en el Ministerio Público

Con la llegada de la fiscal investigada por un presunto vínculo con la corrupción, Zoraida Ávalos tendrá que asumir la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos. Esta, estaba a cargo hasta el momento por el fiscal provisional Alcides Chinchay, quien irá a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria.

Resolución firmada por Delia Espinoza.

La decisión de colocar a Benavides en este despacho, tiene el objetivo de darle mayor celeridad a los trabajos que se vienen realizando en el interior de la entidad de justicia. Además, esta fue notificada a la presidencia de la Corte Suprema, JNJ, juntas de fiscales superiores a nivel nacional, fiscalías supremas y otras oficinas de cooperación que tiene la Fiscalía de la Nación.

Conflicto de intereses

Debido a las investigaciones recientes en dos fiscalías, Delia Espinoza debió "tomar con pinzas" su designación. La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos investiga a Patricia Benavides por el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y su nexo con José Luis Castillo Alva.

Por otro lado, a su hermana Emma Benavides, tiene un proceso abierto en en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. La investigación que pesa sobre ella, señala que la jueza habría recibido sobornos por parte de detenidos del narcotráfico.

En el documento firmado por la titular de la Fiscalía de la Nación, se precisa que existía una evidencia de un conflicto de intereses susceptible que afectaba la imparcialidad, objetividad y transparencia del ejercicio de la función y del desarrollo de las investigaciones.

Primera página de la resolución.

"Considerando la peculiar situación del caso expuesto, resulta oportuno designar a la abogada Liz Patricia Benavides Vargas en la Segunda Fiscalía Suprema Penal", manifiesta la resolución de Delia Espinoza.

Cabe recordar que a Patricia Benavides la destituyeron del cargo de Fiscal de la Nación el 8 de mayo del 2024, en una decisión unánime de la Junta Nacional del Justicia.

De esta forma, Patricia Benavides volverá al Ministerio Público. Ahora estará a cargo de la conducción de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en lugar de Zoraida Ávalos, que asumirá la titularidad en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos.

En desarrollo...