José Jerí: Ministerio Público archiva investigación contra el presidente del Congreso por presunta violación sexual

El Ministerio Público archivó la investigación preparatoria abierta al actual presidente del Congreso, José Jerí, por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de agresión de persona "en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir".

Archivan denuncia contra Jerí

La Fiscalía Suprema de Familia, a cargo de Tomás Aladino, concluyó que no existe mérito para concretar la acusación contra Jerí por el delito de presunta violación sexual, reportado el pasado diciembre de 2024.

El documento oficial indicó que, bajo la consideración de los fundamentos expuestos, y basándose en los numerales 1 y 5 del artículo 334 del Código Procesal Penal se determinó no continuar con la investigación preparatoria contra el parlamentario de Somos Perú.

En esa línea, solicitaron que para el caso de Marco Cardoza, amigo del legislador, se debe presentar todas las pruebas, diligencias, y registros llevados a cabo durante la indagación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, y con ello se proceda de acuerdo a lo conforme de sus atribuciones.

El caso

El actual presidente del Congreso, José Jerí, fue denunciado el pasado enero de 2025, por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer en una fiesta de Año Nuevo, organizada por él, en Canta, el pasado diciembre.

El Poder Judicial, a través del juzgado civil, admitió la demanda, otorgando medidas de protección contra la agraviada y solicitando que el parlamentario cumpla con una terapia psicológica, basándose en un informe que señalaba que Jerí sufría de impulsividad y conducta lasciva patológica.

No obstante, según el expediente oficial, el legislador se negó a cumplir con el apoyo mental. Por ello, el Ministerio Público impulsó acciones correspondientes ante la presumible desobediencia a la autoridad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 368 del Código Penal.

Cabe recordar que, consultado por la prensa, Jerí destacó sentirse confiado y tener "la conciencia limpia" referente al caso por el que se le acusó. Asimismo, el pasado 8 de enero emitió un comunicado, en el que expresó lo siguiente:

"Debo reiterar mi absoluto rechazo a la acusación. Por ello, al conocer la situación, me puse en contacto con la denunciante para manifestarle mi solidaridad y mi total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo ocurrido. Repudio categóricamente cualquier acto que vulnere los derechos de las personas y reafirmo mi firme compromiso con la búsqueda de justicia".

De esta manera, se conoció que el Ministerio Público archivó la denuncia contra el presidente del Congreso, José Jerí, por la presunta comisión del delito de violación sexual.