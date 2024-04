Dina Boluarte aseguró que devolvió los relojes Rolex a Wilfredo Oscorima porque "no son prácticos"

15/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte acudió semanas atrás a la Fiscalía de la Nación, donde sostuvo que devolvió los relojes Rolex -que Wilfredo Oscorima le habría prestado- porque "no eran prácticos", ello en el marco de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.

"Estos relojes automáticos son un problema"

Según el dominical 'Punto Final', la mandataria emitió tales argumentos durante su intervención empleada el pasado 05 de abril en el Ministerio Público (MP).

A detalle, Boluarte habría alegado que los modelos de la exclusiva marca suiza eran complejos en cuanto a la regulación horaria, por lo que regresó estos al gobernador regional de Ayacucho.

"Estos relojes por ser automáticos generan unos problemas porque se detiene la hora y la fecha. Para mí era un problema nivelarlos en un acto público, y era una vergüenza que marque horas y fechas diferentes, por eso no son relojes prácticos", declaró.

En ese sentido, la jefa de Estado explicó que su proximidad con la autoridad regional responde a la amistad que los une, producto del respaldo que le dio Oscorima en el marco de las marchas contra su gestión. Asimismo, aseguró que la concesión de los artículos de lujo no estuvo ceñida a ninguna clase de condición.

"Nunca fueron parte de mi patrimonio, nunca estuvieron pendientes de alguna condición a Wilfredo, a quien considero mi hermano (...) Fue el primer gobernador que se puso firme y me dijo: 'Te voy a ayudar a estabilizar el Perú, yo te voy a ayudar a calmar'. Él fue el ejemplo para los demás gobernadores, por eso mi cariño y respeto a mi amigo Wilfredo Oscorima", señaló.

En la misma línea, la jefa de Estado mencionó que la obtención de los tres relojes se dio de forma progresiva. "Un día vino y me dijo: 'Dina, no te pases pues, sigues usando tus relojes comunes'. Y me prestó el reloj color plata y en esa misma línea, el reloj que trajo se lo quitó de la muñeca, el reloj que tiene como pulsera de cuero, nunca supe si eran nuevos o usados", expresó.

Finalmente, Boluarte manifestó que la retribución se dio en los últimos días de febrero o los primeros de marzo del 2024. "Junto a los tres relojes le alcancé una pulsera y le agradecí, le dije: "Eres bueno conmigo, pero muchas gracias, aquí están". Esa es la verdad respecto de los relojes y la pulsera Bangle", concluyó.

Antecedentes

Semanas atrás, la presidenta de la República acudió a las oficinas del MP para brindar su declaración indagatoria en el marco de las investigaciones por el 'caso Rolex'.

La citación en el MP, que inició alrededor de las 08:30 de la mañana de este 05 de abril, duró más de cinco horas y tuvo como objetivo que la jefa de Estado responda ante los

