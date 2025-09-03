Dina Boluarte expresa sus condolencias por asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Dina Boluarte expresó sus condolencias por el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en Perú, abatido la noche del lunes 1 de septiembre en Lince.

Como es sabido, dos delincuentes, abordo de una motocicleta, le dispararon a quemarropa frente a su vivienda, a la altura de la cuadra 3 de la Av. César Vallejo, quitándole la vida en el acto y dándose a la fuga con destino desconocido.

Condolencias emitidas a su homólogo indonesio

A través de su cuenta de "X" (Twitter), la Presidencia de la República del Perú transmitió el pesar de la mandataria por el homicidio ocurrido en la capital. Asimismo, detalla que las condolencias fueron expresadas a Prabowo Subianto, presidente de Indonesia.

La red social menciona que la jefa de Estado le aseguró a su homónimo "que se tomarán las medidas necesarias para capturar a los responsables de este acto criminal, a fin de lograr justicia".

La presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra expresó las condolencias del Gobierno, del pueblo peruano y la suya propia al presidente Indonesio, Prabowo Subianto, por el asesinato del diplomático de su país en Perú.



Cabe señalar que, ambos mandatarios sostuvieron hace pocas semanas una serie de reuniones de negocios, durante la visita oficial que realizó la presidenta del Perú al país asiático entre el 10 y el 11 de agosto, con el objetivo de posicionar al Perú como un "referente de inversión segura" en la región Asia-Pacífico.

Ministro de Asuntos Exteriores lamenta el deceso

El Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Menlu Sugiono, lamentó la muerte de Zetro Leonardo Purba. Asimismo, instruyó al embajador indonesio en Perú, Ricky Suhendar, a que monitoree el caso y logre la repatriación a su país del cuerpo del desaparecido funcionario.

"Yo, como líder del Ministerio de Relaciones Exteriores, sentí un profundo dolor. Hemos transmitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la policía local para investigar este caso a fondo", dijo en un video subido en Instagram.

Del mismo modo, confirmó que mantuvo comunicación directa con la esposa de Zetro Leonardo Purba y con el embajador de Indonesia en el Perú. Además, aseveró que se harán carga de la educación de los tres hijos del funcionario acribillado, a quien lo recordó como "un empleado lleno de dedicación". "Para su familia también estamos comprometidos a poder cuidar", sostuvo.

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte expresó a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, sus condolencias por el crimen en contra de Zetro Leonardo Purba, cruelmente asesinado la noche del lunes 1 de septiembre en el distrito de Lince, cuando estaba llegando a su domicilio.