Nicolás Maduro confirma llamada telefónica con Donald Trump: "Fue en un tono de respeto, fue cordial"

03/12/2025 / Exitosa Noticias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde se habría dado paso a un "diálogo respetuoso" entre ambas naciones en disputa.

Nicolás Maduro confirma llamada con Donald Trump

Durante una actividad oficial, el presidente venezolano confirmó que ambos mandatarios sostuvieron una conversación por teléfono donde discutieron temas

"Tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, fue cordial", indicó.

Maduro continuó su declaración afirmando que la conversación "significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado".

Incluso, el mandatario venezolano dio la bienvenida a las autoridades norteamericanas y al diálogo en inglés: "Bienvenida la paz. Paz sí, guerra nunca en la vida", mencionó en ese idioma.

Tales declaraciones se dan en medio de la intensificación militar de Estados Unidos ante la posibilidad de ataques armados en el territorio terrestres de Venezuela.

Nicolás Maduro habla por primera vez de la llamada que tuvo con Trump: "Fue en un tono de respeto, fue cordial".

Donald Trump: "Hablé con él brevemente"

Donald Trump fue consultado por los medios de prensa tras la confirmación de la llamada telefónica entre ambos mandatarios. En su respuesta, el presidente norteamericano indicó que la conversación ha sido breve y que la situación con Venezuela aún no ha sido definida.

"Hablé con él brevemente, solo le dije un par de cosas y veremos qué pasa. Venezuela nos envía drogas pero nos envía gente que no deberían estar enviando. Vaciaron sus cárceles en nuestro país"

Donald Trump: "Esto no es una campaña de presión contra Maduro. Es mucho más grande que eso".

El presidente Trump arremetió contra el gobierno venezolano y acusó de que criminales, narcotraficantes del más alto nivel llegaron hacia el país por la anterior gestión. "Y también lo hicieron otros países", precisó.

Trump aseguró ataques en tierra venezolana

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que los operativos militares de Estados Unidos serían expandidos hacia Venezuela y cualquier país que este involucrado en el narcotráfico.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", precisó.

Por ello, precisó que cualquier país que intente vender estupefacientes "está sujeto a estar atacado". En ese sentido, mencionó al país de Colombia, por su fabricación de cocaína.

