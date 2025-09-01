Lince: Funcionario de la embajada de Indonesia falleció tras ser baleado por presuntos sicarios

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un asesinato se produjo en el distrito de Lince este lunes 1 de setiembre, luego de que un funcionario de la embajada de Indonesia fue baleado por tres presuntos sicarios extranjeros frente al departamento donde residía. El diplomático fue trasladado a una clínica local, donde se confirmó su deceso.

Tenía cinco meses en el Perú

La víctima, identificada como Leonardo Zetro Purba (40), tenía cinco meses viviendo en el Perú. En horas de la noche, regresaba a su domicilio manejando una bicicleta, sin saber que los criminales lo esperaban afuera del edificio edificio de la cuadra 3 de la avenida César Vallejo, así lo confirmó el mayor Daniel Guivar de la PNP.

"Es el primer hecho de sicariato que tenemos el presente año en el distrito, se desconoce cuáles hayan sido los móviles que hayan propiciado, pero no se descarta que haya sido un ajuste de cuentas. Estamos la división de homicidios, la Depincri de Jesús María están realizando las indagaciones", sostuvo el comandante.

Según la versión policial, los perpetradores serían de nacionalidad extranjera, dado a las características físicas que han podido corroborar. Agregó que el funcionario fue trasladado a un centro médico, donde los galenos no pudieron salvarle la vida, confirmando su fallecimiento.

"Por las características físicas que hemos podido identificar en las cámaras de seguridad, son ciudadanos extranjeros. Él mostraba signos vitales, inmediatamente ha sido derivado a la clínica Javier Prado y ahí han confirmado su deceso", manifestó.

Funcionario tenía dos hijos

El diplomático vivía en el departamento de esta conocida avenida de Lince junto a su esposa y sus dos menores hijos. La policía

