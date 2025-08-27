Dina Boluarte sobre allanamiento a su hermano: "Fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, en San Borja, la presidenta Dina Boluarte respaldó a su hermano por la diligencia que inició desde las primeras horas de la mañana. Como parte de las investigaciones preliminares de una nueva carpeta fiscal.

Simultáneamente, la Fiscalía llegó hasta las oficinas del estudio jurídico de Percy Tenorio, ligado al actual ministro de Justicia, Juan José Santivañez, y a la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho.

Presidenta defiende a su hermano

Durante su participación en la ceremonia por el día de la Defensa Nacional, la mandataria se refirió al segundo allanamiento al domicilio de su hermano, Nicanor Boluarte, solidarizandose con él y calificó de "muñeco armado" la nueva carpeta fiscal abierta.

"Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico , menos penal, desde este podio (...) no me puedo quedar callada porque más allá de ser la presidenta de la República, soy hermana, soy hija y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad , pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra", comentó.

Además, aprovechó para arremeter contra el Ministerio Público, al señalar que, al igual que con los políticos, hay investigaciones periodísticas que señalan que hay fiscales con un aumento de patrimonio, presuntamente, irregular y pese a ello no se inician carpetas de investigación.

"Algunos funcionarios de la Fiscalía, en poco tiempo de haber asumido los cargos, tienen sendos edificios y casas de playa, ¿Y dónde están las carpetas fiscales? De aquellos que no pueden comprobar con sus ongresos mensuales la construcción de sus edificios o de sus casas en la playa", cuestionó.

"Es contra esta presidenta"

Asimismo, la mandataria aseguró que estas acciones por parte de la Fiscalía son contra ella, pues aseguró que tienen la finalida de "desestabilizar al Gobierno". Ante ello, afirmó que no teme a los jueces y fiscales.

" No es contra él [Nicanor Boluarte] el tema, es contra esta presidenta que no agachó su cabeza ni al chantaje, ni a la venganza, ni al rencor. Se que quieren desestabilizar al Gobierno , pero desde acá (...) le digo a esos fiscales y a esos jueces: Esta presidenta es más valiente de lo que se imaginan y no les tengo miedo", sentenció.

Además, Boluarte hizo un llamado a la ciudadanía frente a las próximas elecciones generales del 2026, invocando a los peruanos a realizar un voto informado para evitar la "captura de instituciones.

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el allanamiento a la casa de su hermano, Nicanor Boluarte, con quien se solidarizó y brindó su respaldo.