Alcalde de Pataz llegó a Lima: Busca llegar a Palacio de Gobierno para reunirse con José Jerí

A través de la denominada 'Marcha de Sacrificio', el alcalde Aldo Carlos Mariños inició su caminata de sacrificio desde su tierra natal en la provincia de Pataz, La Libertad, con el fin de llamar la atención del Gobierno Central ante la falta de inversión y atención en las provincias de la zona.

Más de 45 días de recorrido

Tras más de 45 días de caminata, la que inició el pasado 25 de agosto, el burgomaestre llegó a la Plaza San Martín, en Lima, punto desde el que planea ir con un pequeño grupo hasta el frontis de Palacio de Gobierno para pernoctar hasta que se les reciba y el presidente, José Jerí, atienda sus pedidos. Además, busca una reunión con legisladores con el mismo fin.

Durante su recorrido buscó sensibilizar a las autoridades y a la ciudadanía sobre las necesidades urgentes en infraestructura, educación y salud en las zonas más lejanas de la capital.

Entre las demandad específicas de Pataz, el alcalde expuso la necesidad de obras viales, así como la construcción de un hospital, decisión que le compete al Ejecutivo. Sumado a ello busca la creación de la Universidad Nacional de Pataz, medida que debe tomarla el Congreso de la República.

Movilización pacífica

En declaraciones a otros medios, el alcalde resaltó la importancia de mantener la protesta en términos pacíficos y exhortó a la juventud, a reivindicar sus demandas sin hacer uso de la violencia.

Cabe señalar que, el burgomaestre intentó reunirse con la expresidenta Dina Boluarte en su momento, sin embargo, no tuvo la oportunidad y fue en medio de su movilización que se ha dado el cambio a un gobierno de transición liderado por José Jerí, tras vacar a Boluarte del cargo.

En ese sentido consideró que la caída de la expresidenta se dio debido a las constantes movilizaciones de los jóvenes y transportistas, así como el ataque al grupo de cumbia Agua Marina que fue la gota que rebalsó el vaso. Sin embargo, señaló que el cambio de gobierno no resuelve los problemas del país, ni aquellos que perjudican a Pataz.

Es en este contexto que el alcalde Pataz, Aldo Carlos Mariños, llegó hasta Lima, actualmente se encuentra en la Plaza San Martín buscando reunirse con el presidente y con legisladores.