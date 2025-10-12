RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Segunda renuncia en el día

Crisis en el Gabinete: César Vásquez presenta su renuncia al Ministerio de Salud

Un nuevo cambio obligado se viene en el primer Gabinete Ministerial del presidente José Jerí; puesto que, esta tarde, César Vásquez confirmó su renuncia irrevocable al Ministerio de Salud.

César Vásquez.
César Vásquez. Ministerio de Salud

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/10/2025

A través de un video de despedida en sus redes sociales, este domingo 12 de octubre, César Vásquez Sánchez anunció su renuncia irrevocable al Ministerio de Salud (Minsa), tras casi dos años y cuatro meses en el cargo.

Esta es la segunda renuncia en el día que afronta el presidente José Jerí Oré, ya que, al promediar este mediodía, César Sandoval Pozo también confirmó su dimisión al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

(Noticia en desarrollo...)

