Presidente José Jerí agradeció a Eduardo Arana: "Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete"

El presidente de la República José Jerí agradeció a Eduardo Arana y los miembros del Consejo de Ministros que lideraba por los servicios prestados. Además, anunció que con un "nuevo premier" terminará de conformar el nuevo Gabinete.

Ya tiene nuevo premier

A través de sus redes sociales, el presidente José Jerí envió un mensaje de agradecimiento a Eduardo Arana y a los miembros del gabinete que lideraba.

"Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana ", señaló.

De esta manera confirmó que ya cuenta con un nuevo premier con el que indicó que finalizará la conformación del nuevo Gabinete "de amplia base y de reconciliación nacional anuncia". Es de esta manera que, si bien no revela quién es su primer ministro afirma que Arana ya no lidera la PCM.

Jerí lleva tres días en el cargo

Luego de vacar a Dina Boluarte del cargo de presidenta de la República con 121 votos, el Congreso decidió que, conforme la Constitución, sea José Jerí como presidente del Congreso quien asuma la presidencia del país.

Previamente se presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva liderada por Jerí, pero con 61 votos en contra, 17 en abstención y 36 a favor, se rechazó el pedido. Por ello, Jerí juramentó al cargo recibiendo la banda presidencial por parte de Fernando Rospigliosi, quien es el nuevo titular del Parlamento.

Como parte de sus primeras actividades, el viernes 10 de octubre, recibió los honores de la caballería Mariscal Domingo Nieto a su llegada a Palacio de Gobierno y sostuvo una primera reunión con los líderes de las Fuerzas Armadas.

Entres sus siguientes actividades, sostuvo reuniones con representantes del gremio de transportes para conocer sus pedidos y corroborar su participación en un posible paro el 15 de octubre. En horas de la noche se reunión con los líderes del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como con los vicepresidentes del Congreso.

La mañana del sábado 11 de octubre participó de un operativo simultáneo en el penal Ancón I, que tenía el objetivo de frenar los delitos de extorsión y sicariato. En horas de la noche, acudió al incendio en San Juan de Miraflores, para conocer cómo iba la atención del siniestro.

La tarde de este domingo 12 de octubre sostuvo una reunión con el alcalde de Pataz que viajó más de 40 días para hacer llegar las necesidades de su población al Gobierno Central. En medio de de estas actividades agradeció el servicio de Eduardo Arana y sus ministros y dio a conocer que tiene ya a un premier con el que finalizará de conformar un nuevo Gabinete.