Marcos López defiende debut de Felipe Chávez con la selección: "Espero nos pueda sumar"

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana realizó un único amistoso en esta fecha FIFA y por ende, los jugadores llamados han regresado a sus clubes. Uno de ellos fue Marcos López, el lateral izquierdo del Copenhague defendió el debut de Felipe Chávez, quien tuvo 15 minutos en el amistoso que acabó con derrota ante Chile.

La ansiedad de Chávez por colaborar

Antes de enrumbarse hacia Dinamarca para reintegrarse a su equipo, el zurdo jugador respondió a la prensa que lo esperó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Una de las preguntas fue sobre el desempeño de los debutantes, entre los que está el canterano del Bayern München.

"Hay que tratar de encontrarnos en las situaciones dentro del campo. Esta vez solo tuvo 15 minutos, esperemos que siga viniendo y pueda tener más. Espero nos pueda sumar, va a ser importante. Es un buen chico. Si hace las cosas bien, va a aportar mucho a la selección y eso es lo que queremos", sostuvo López.

Se refirió también sobre el momento incómodo que dejó ver Chávez, cuando pareció ser ignorado por sus compañeros durante el compromiso con el cuadro chileno. El jugador de 18 años alzó los brazos en varias ocasiones, pidiendo la pelota, sin embargo, en sendas oportunidades no le hicieron caso.

"Sabemos que Felipe viene de Alemania, con muchas ganas de estar en el grupo, ganarse sus minutos. Viene con un roce diferente. Sabemos la calidad que tiene. No estuve al tanto, vi luego imágenes en las que levanta los brazos. Es normal porque quiere la pelota, quiere mostrarse", manifestó.

La opinión de Marcos López sobre el partido

Con respecto a lo que dejó la derrota por 2 a 1 ante Chile, el lateral del Copenhague lamentó la derrota sobre el final, pero indicó que eso no embarra el buen desempeño. Resaltó el trabajo que realizaron varios de los jugadores que fueron convocados por primera vez para defender a la 'blanquirroja'.

"Un partido de preparación como lo hemos hablado con el nuevo grupo que se está formando. Va a ser importante de cara a lo que queremos en el futuro, de ser agresivos, de jugar al fútbol. Como lo dijo Manuel (Barreto) volver a nuestras raíces", precisó.

De esta forma, el lateral izquierdo de la selección peruana, Marcos López, habló sobre el debut con la selección de Felipe Chávez. El futbolista de 25 años espera que el canterano del Bayern München siga en ascenso y pueda aportarle al equipo nacional en los próximos años.