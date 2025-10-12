César Sandoval Pozo renuncia irrevocablemente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones

12/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Primer cambio obligado en el gobierno de José Jerí Oré. Luego de permanecer cinco meses en el cargo, César Sandoval Pozo anunció su renuncia irrevocable al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

A través de sus redes sociales, el ahora exfuncionario indicó que su dimisión fue presentada a la expresidenta Dina Boluarte tras haber sido vacada por el Congreso y del mismo modo fue llegada al nuevo mandatario.

Primer reemplazo para su futuro Gabinete Ministerial

El propio César Sandoval confirmó su salida el Poder Ejecutivo mediante una primera carta de fecha 9 de octubre a la ahora expresidenta, con hora de recepción 00:05 m. del día siguiente; es decir, minutos después de su destitución.

Seguidamente presentó una carta reiterativa el mismo 10 de octubre donde "deja constancia" de su "primera renuncia"; asimismo, agradeció "la oportunidad por haber servido al país", mencionando su compromiso para con el desarrollo de la conectividad nacional, la modernización del transporte y las comunicaciones, y la lucha contra la corrupción.

"En tal sentido, por la presente, ratifico el carácter irrevocable de dicha renuncia, formulada con pleno respeto a la institucionalidad democrática y en el marco de la reciente asunción de su mandato presidencial", señala su misiva.

Seguiré sirviendo a mi país. Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la... pic.twitter.com/wYiihsEWdC — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) October 12, 2025

Ratificó inocencia de la ahora exmandataria

Horas antes de anunciar su salida del MTC, César Sandoval brindó una conferencia de prensa el viernes 10 para presentar un balance de los últimos 150 días de su gestión y en medio de ello, aprovechó para referirse sobre la exmandataria.

"La presidenta, hasta ahora no está denunciada, no está investigada por estar comprometida con Odebrecht, por el Club de la Construcción. Nadie, hasta hoy le ha señalado que hay obras sobre valorizadas, y nadie sabe aún de actos de corrupción. Lo que se ha dicho son: El tema de la operación, el tema de los Rolex", mencionó.

Además, aseguró, que "no hay ningún delito", pues, aseguró que el reloj en cuestión era un objeto prestado y es algo que "nadie lo puede refutar". Afirmó que, durante la gestión no hubieron coimas ni denuncias de ese tipo comparado con otros gobiernos.

Sobre el que sería su último pronunciamiento como titular del MTC, precisó en su momento que la expresidenta tomó esa decisión como iniciativa propia, más no como sugerencia del Gabinete, pues el objetivo de su discurso "fue rendir cuentas al país sobre el uso de los recursos públicos y defender la legalidad de su gestión".